Bragantino, Athlético Paranaense, Libertad et Peñarol, en demi-finale

20/08/2021 à 05:37 CEST

Brésiliens Bragantino et Athlético Paranaense, l’Uruguayen Peñarol et le paraguayen Liberté disputera fin septembre le demi finales de la Coupe d’Amérique du Sud.

Mardi a commencé la dernière semaine des quarts de finale de la Sudamericana avec le match retour entre Bragantino et Rosario Central. Le Brésilien s’est imposé 1-0 et s’est qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale du tournoi. Rosario Central méritait plus mais n’a pas pu renverser la défaite 3-4 au match aller à Rosario. Bragantino a résisté aux attaques de l’équipe ‘Kily’ González, qui a vu comment le VAR a annulé un but pour un hors-jeu d’un millimètre de Marco Ruben, et a terminé le match nul à la 93e minute avec un but du centre du terrain d’Artur. Avec la défaite, Central a dit au revoir à la Copa Sudamericana et a également dit au revoir aux équipes argentines qui ont couronné l’une des leurs, Défense et Justice, dans la version 2020.

Peñarol a rompu avec une décennie douloureuse d’attente et revient pour apparaître en demi-finale d’un tournoi continental pour la première fois depuis 2011, lorsqu’ils ont atteint la finale de la Copa Libertadores et perdu contre Santos. Tout cela grâce à la victoire 1-0 de mercredi sur le Sporting Cristal péruvien, qui avait perdu 0-1 à Lima. Quelque 5 000 fans ont regardé le match depuis les tribunes après plus d’un an et demi sans public dans les stades.

L’Athlético Paranaense s’est avancé ce jeudi pour se retrouver en demi-finale avec l’équipe uruguayenne. L’équipe brésilienne battue avec deux doublets par Christian et Bissoli pour 4-2 à Quito League. En demi-finale, il sera mesuré avec Peñarol. Les buts de la Ligue ont été convertis par les paraguayens Luis Amarilla et Jhojan Julio, tandis que le milieu de terrain Christian, avec deux buts, et l’attaquant Bissoli, également avec un double bouquet, ont marqué pour la victoire de ‘Furacao’.

Libertad a assuré le passage en demi-finale après s’être imposé 1-0 à domicile contre Santos. Un seul but de Sebastián Ferreira a permis à Gumarelo de revenir après une défaite 2-1 au match aller contre les Brésiliens il y a une semaine. Maintenant, les Paraguayens de Libertad affronteront Bragantino en demi-finale de “L’autre moitié de la gloire”.

Buteurs

Álvarez Martínez commande d’une main de fer le classement des artilleurs de la Sudamericana avec neuf buts. Del Prete et Jonathan Herrera sont ses plus proches poursuivants, avec six.

– Classement des buteurs : Avec 9: Agustín Álvarez Martínez (Peñarol)

Avec 6: Gustavo del Prete (Montevideo City Torque) et Jonathan Herrera (Indépendant)

Avec 5: Lucas Albertengo (Arsenal), Artur (Bragantino), Bernardo Cuesta (Melgar), Ferreira (Gremio) et Humberto Osorio (Jorge Wilstermann).