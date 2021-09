Bragantino bat Libertad et est le premier finaliste de l’Amérique du Sud

30/09/2021 à 04h01 CEST

. / Asunción

L’attaquant argentin Tomás Cuello, avec un doublé, et Artur, ont été les bourreaux du Paraguayen jeudi Liberté, qui a accusé les deux buts encaissés au match aller et succombé par 1-3 face à la réaction meurtrière des Brésiliens, qui entrent pour la première fois en finale d’un tournoi continental en 93 ans d’histoire. Les Paraguayens restent aux portes, dans leur troisième demi-finale, et malgré leurs chances de marquer, ils ont trouvé un mur dans le gardien Cleiton. Ceux de Sao Paulo joueront la Coupe contre le vainqueur du match de jeudi entre Athletico Paranaense et l’uruguayen Peñarol, en deuxième demi-finale.

L’avantage du match aller a forcé Libertad à chercher le but dès le coup de sifflet d’ouverture, que Lorenzo Melgarejo avait dans ses bottes, dans un tir qui a été arrêté par Cleiton. Le jeu a été immédiatement répondu par les Brésiliens, dans une contre-attaque culminée de l’extérieur de la surface par Cou, avec un pied gauche qui a pénétré dans le cadre de Martín Silva après avoir été dévié d’une tête par le défenseur Alexander Barboza. Liberté raté l’occasion d’égaliser à la 15e : un penalty par la gifle de Fabricio Bruno sur Óscar Cardozo, et exécuté par Diego Viera de manière innocente, avec un lancer que Cleiton a bloqué sans problème.

Gumarelo n’a pas abandonné, qui a fait une énorme usure, avec “Tacuara” Cardozo et Melgarejo comme les plus incisifs. À la 33e minute, Melgarejo a esquivé trois défenseurs et c’est le bâton qui a empêché l’égalité : cinq minutes plus tard, Cleiton a bloqué un tir dangereux de Julio Enciso. Bragantin il a brisé le rival dans ses quelques contre-attaques, la dernière de cette phase en 40, menant à Eric Ramires, qui a tiré à bout portant dans le corps du gardien Silva.

Melgarejo était celui qui a donné le réveil au début de la seconde, d’abord avec un ballon croisé que Cleiton a sauvé du pied, et quelques minutes plus tard avec la tête égalisatrice, après une passe parfaite d’Hugo Martínez. La joie dans les locaux n’a pas duré longtemps, car en 52 Cou il a fait son deuxième après avoir botté un ballon, grâce à Artur, qui a battu Silva. De là, Libertad s’est dégonflé, ce qui a pratiquement jeté l’éponge, de sorte que Artur il n’a pas pardonné et, sans marque, a cloué le troisième à Silva, laissant le score total à 5-1.