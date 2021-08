Bragantino élimine Rosario et atteint les demi-finales pour la première fois

in

18/08/2021

São Paulo

Le Bragantin Le Brésilien s’est qualifié pour la première fois de son histoire demi finales de la Coupe d’Amérique du Sud à battre 1-0 ce mardi à une Rosario Central L’Argentin qui, même s’il méritait mieux, n’a pas réussi à faire demi-tour 3-4 au match aller.

Bragantino a résisté aux attaques de la peinture de ‘Kily’ González, qui a vu comment le VAR lui a annulé un but pour un hors-jeu millimétrique de Marco Ruben, et a terminé le match nul à la 93e minute avec un but du centre du terrain d’Artur. Le duel au stade Nabi Abi Chedid s’est soldé par un tangana généralisé entre les joueurs des deux équipes.

L’équipe de Rosario était à l’aise au Brésil, a dominé une grande partie du match, mais a échoué dans les derniers mètres, malgré l’excellente performance du milieu de terrain Emiliano Vecchio. Avec la défaite, Central a dit au revoir à la Copa Sudamericana et a également dit au revoir aux équipes argentines qui ont couronné l’une des leurs, Défense et Justice, dans la version 2020. Bragantino affrontera désormais le vainqueur du match nul entre Santos et le Paraguayen Libertad en demi-finale. Les Brésiliens commencent avec un avantage après avoir gagné 2-1 au match aller.

Central a commencé mille révolutions. Il a mis sa jambe dès la première minute. L’arbitre uruguayen Christian Ferreyra a été le premier à demander aux joueurs de l’équipe argentine de se calmer. Il a également insisté sur l’idée de noyer la première ligne de création du rival et de s’en remettre rapidement. Les quinze premières minutes étaient un monologue de scélérats.

Bragantino a résisté à cet assaut initial du mieux qu’il a pu. Cleiton a sauvé son équipe en déviant avec difficulté un coup de poing de Marco Ruben ; puis le VAR l’a fait, ce qui a annulé un but du maillot central 9 pour un hors-jeu très juste. Le non-but de la boîte de ‘Kily’ González a secoué l’équipe brésilienne. Cuello et Ytalo ont mené la réaction locale. L’ailier argentin a placé un centre mesuré en direction d’Ytalo, qui a terminé l’air à l’intérieur de la petite surface. Peu de temps après, les rôles se sont inversés et cette fois c’est Cuello qui a raté une autre passe filtrée d’Ytalo qui s’est retrouvée dans les nuages ​​alors qu’il avait tout pour marquer le premier.

Dans cet échange de coups, Rosario a insisté sur les centres latéraux devant un arrière brésilien, qui, même avec l’absence du central Léo Ortiz, en baisse à cause du covid-19, a tout pris par haut et bas. L’un de ces centres, l’œuvre de Blanco, a parcouru toute la zone sans qu’aucun joueur de Rosario ne frappe le ballon. Artur a connu le même sort pour Bragantino, lorsqu’une autre passe pompée de Cuello a frappé le poteau.

La seconde mi-temps a commencé comme la première. La domination de Rosario aux commandes de Vecchio, indéchiffrable pour les arrières du Bragantino. Mais le temps courait contre lui. Il a fallu deux buts et il ne restait que 45 minutes. Bragantino, quant à lui, il a joué pour ne pas jouer. Au moindre contact, les joueurs restaient allongés sur le court. Le but, arrêter le jeu dès que possible.

Au début de la 60e minute, Praxedes a pu condamner d’une tête à bout portant qui a sauvé, également de la tête et presque sans le vouloir, le gardien Jorge Broun. Par la suite, le milieu de terrain brésilien a perdu un heads-up encore plus clair. A partir de ce moment, Rosario a souffert de l’effort physique de la première mi-temps. Ce n’était plus si clair, ni les passes si précises. Vecchio a également laissé tomber les engrenages.

Les vingt dernières minutes ont été un désir et un échec pour Central, qui est passé à l’attaque à la recherche d’un exploit express qui n’est jamais venu. La cerise dessus était Artur, qui a condamné pour les Brésiliens au rabais avec un but du milieu de terrain voir Broun devant lui. Une touche finale à une soirée historique sans la bataille rangée à la fin.