Bragantino fait ses débuts au Sudamericana avec la victoire sur Deportes Tolima

23/04/2021 à 05:12 CEST

. / Bragança Paulista

le Bragantino Le Brésil a fait ses débuts ce jeudi en Coupe d’Amérique du Sud avec un Victoire 2-1 sur Deportes Tolima Colombien qui le laisse avec 3 points en tête du groupe G derrière Emelec, qui quelques heures auparavant a battu Talleres de Córdoba à domicile par 1-2. Les buts sont venus en première mi-temps pour Bragantino, une équipe qui fait partie du groupe autrichien Red Bull et qui est revenue à un tournoi international après 25 ans après avoir participé à la Coupe Conmebol 1996. L’équipe visiteuse a réduit à la fin avec une pénalité infligée par Sergio Mosquera.

Le premier objectif était un but contre son camp par le défenseur Nilson Castrillón, à neuf minutes, quand il a tenté de détourner un tir du buteur Claudinho, la figure principale des locaux. Le deuxième a atteint 44 lorsque l’attaquant Yalo a profité d’un rebond laissé par le gardien de but Álvaro Montero après un tir de Helinho.

Le match s’est joué sans public au stade Nabi Abi Chedid, dans la ville de Bragança Paulista, à 87 kilomètres de Sao Paulo.

Au début de la seconde période, les entraîneurs Mauricio Barbieri, de Bragantino, et Hernán Torres, de Tolima, parient sur un examen mutuel. Déjà à la fin et avec quelques minutes de jeu, Torres a fait quelques variations pour tenter de marquer avec l’entrée de l’attaquant costaricain José Ortiz et de l’attaquant paraguayen Gustavo Ramírez. Dans le temps additionnel, après un corner exécuté par Daniel Felipe Cataño, l’arbitre uruguayen Daniel Fedorczuk a sanctionné un peine d’une main dans la zone latérale d’Aderlan. Le lancement de Mosquera il a laissé le gardien Cleiton sans possibilité de défense et a scellé la victoire serrée des Brésiliens.

Dans l’autre match de groupe, Emelec a battu Talleres de Córdoba à domicile 1-2. Le lendemain, qui se tiendra le 28 avril, Tolima accueillera Talleres à Ibagué et Bragantino visitera Emelec à Guayaquil.