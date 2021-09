Brahim : « Ancelotti est un grand entraîneur et une personne spéciale, mais je ne pense qu’à Milan maintenant »

in

L’attaquant du Real Madrid Brahim Diaz s’est entretenu dans une interview avec Diario AS juste après avoir marqué le but vainqueur pour Milan le week-end dernier. Brahim, qui passe actuellement sa deuxième saison en prêt avec l’équipe italienne, réalise d’excellentes performances.

« Cette année, j’atteins un peu plus les positions de marqueur, j’ai hâte d’aider l’équipe en étant proche de la surface. Je marque des buts, mais plus important encore, nous obtenons de bons résultats », a déclaré Brahim, qui a marqué quatre buts et délivré une passe en sept matchs.

Le joueur espagnol a été interrogé sur les propos de Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien a déclaré qu’il était un “joueur très important” pour l’avenir du Real Madrid.

“Carletto est un excellent entraîneur et une personne spéciale, j’ai pu le voir lorsque je l’ai rencontré cet été. Je lui suis très reconnaissant pour ses paroles, mais pour le moment, je ne pense qu’à Milan », a déclaré Brahim.

Il a également expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre Milan pour une autre saison.

“C’est une grande équipe, j’ai ressenti l’amour et le soutien du club et des fans. J’ai passé un bon moment ici la saison dernière et je suis très heureux ici maintenant », a-t-il ajouté.

Naturellement, Brahim a été interrogé sur son avenir au Real Madrid. Il restera également à Milan pour la saison 2022-2023, mais Brahim pourrait être de retour dans deux ans en tant que joueur prêt à avoir un impact et à contribuer.

« En toute honnêteté, je ne pense pas à ça. Je profite du présent et je suis très heureux, je veux continuer à aider Milan en marquant des buts, en fournissant des passes décisives et en travaillant très dur », a-t-il conclu.

Milan accueillera l’Atletico de Madrid ce mardi dans ce qui sera le retour du football en Ligue des champions pour les Rossoneri. Il sera intéressant de voir comment Brahim se produira sur une si grande scène.