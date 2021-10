Brahim Diaz de retour pour l’AC Milan

Avec une série de matches difficiles à venir, l’AC Milan sera soulagé d’accueillir à nouveau Brahim Diaz après avoir été testé négatif pour COVID-19. Diaz a raté tous les matches depuis la dernière pause internationale en raison de son test positif initial. Milan manquait clairement de jeu approprié pendant cette période. La récupération de Diaz tombe au bon moment pour les Rossoneri, car l’arrière gauche Theo Hernandez est également éligible pour revenir et Milan fait face à un calendrier de matchs à venir difficile.

Brahim Diaz revient pour l’AC Milan alors que Rossoneri affronte une série de rencontres délicates

L’absence était notable

Diaz a été ramené à Milan après un séjour de prêt animé la saison dernière. Il a cependant joué avec parcimonie en dernier, en raison de sa place derrière Hakan Calhanoglu. Après le départ de Calhanoglu pour son rival de la ville, l’Inter Milan, les Rossoneri ont mis toute leur confiance en Diaz.

Cela reste la bonne décision, car Diaz a été tout simplement brillant. En sept matches de Serie A, Diaz a inscrit trois buts et une passe décisive. L’un de ces buts comprend un match vainqueur sur le banc contre Spezia, qui a permis à Milan de perdre trois points. Il est toujours impliqué dans les mouvements offensifs et a maintenu le rythme du match à un rythme élevé. Qu’il s’agisse de passes fulgurantes, de dribbles ou de tirs au but, Diaz est impliqué. Son nombre de passes décisives a été touché en raison des blessures de Milan, mais avec le retour de Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud, Diaz prospérera.

En Ligue des champions, Diaz a inscrit un but et une passe décisive en deux matches. Milan a désespérément besoin de lui pour ses prochains matches européens s’il espère se qualifier pour le prochain tour. C’est irréaliste dans une certaine mesure, mais la chance de qualification pour la Ligue Europa est bien réelle.

Rade Krunic a comblé le vide du milieu de terrain offensif de Diaz pendant son absence. Krunic est un joueur solide, mais surtout un joueur utilitaire. Il joue plusieurs positions et joue décemment et joue vraiment avec le cœur sur sa manche. Cela étant dit, il n’a pas les mêmes capacités que Diaz, du moins dans le département offensif.

Diaz redonne vie à l’attaque de Milan. Sa créativité n’est surpassée que par Ibrahimovic dans cette équipe. Il est déjà crucial pour cette équipe.

