Brahim Diaz en vedette dans la victoire de l’Euro U-21 en Espagne

Les U-21 espagnols ont démarré parfaitement leur défense du championnat d’Europe mercredi, battant la Slovénie 3-0 à Maribor avec Brahim Diaz jouant le rôle principal.

L’ailier prêté de l’AC Milan était la seule représentation du Real Madrid dans le 11 de départ, Dani Gomez commençant le match sur le banc. Les Espagnols ont dominé la majeure partie de la possession, mais la Slovénie a certainement eu les meilleures chances dans une première mi-temps plutôt terne. En dehors de l’arrière latéral et capitaine Martin Cucurella, Diaz était le seul point lumineux de l’équipe, créant des opportunités pour Abel Ruiz de positions larges et centrales avec son contrôle rapproché et ses dribbles.

Après la première mi-temps sans but, l’Espagne est sortie avec plus de but au début du deuxième 45 et a finalement ouvert le score à la 52e minute. Après un bon jeu offensif de la part des Espagnols, c’est le talent de Brahim pour abattre un centre qui a permis à Javi Puando de faire une demi-volée à l’extérieur de la surface qui a explosé dans le coin. Quelques secondes après la première entrée, l’Espagne en a eu une seconde, cette fois grâce à Guillem Villar qui a détourné le centre de Cucurella dans le filet.

Brahim aurait probablement dû avoir son propre but, mais sa finale a été bloquée par une défense slovène en lambeaux et il n’a pas pu détourner le rebond à bout portant. Le match s’est endormi après le deuxième match de l’Espagne, la Slovénie ayant au moins deux chances de revenir dans le match après des erreurs espagnoles, mais n’a pas pu capitaliser.

Un doublé avec une minute de temps réglementaire a permis à Juan Miranda de sceller une victoire dominante, quoique un peu trompeuse, 3-0. En plus de la performance impressionnante de Diaz, Dani Gomez a également obtenu un court camée de huit minutes dans lequel il a été refusé par le gardien de but. L’Espagne affrontera l’Italie lors de son prochain match samedi, suivi de son dernier match de phase de groupes contre la République tchèque mardi.

Les huitièmes de finale sont prévus pour la fin du mois de mai et, si l’Espagne atteint cette phase, ils seront tirés au sort contre les vainqueurs ou les finalistes du groupe D en fonction de l’endroit où Las Rojitas finit. Le groupe D comprend le Portugal, la Croatie, l’Angleterre et la Suisse.