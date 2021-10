Brahim Díaz positif au coronavirus

15/10/2021 à 19:46 CEST

Même s’il y a quelques jours, on savait que Milan allait perdre Théo Hernandez face aux prochains matches, un acteur clé dans les schémas de l’équipe italienne, puisqu’il a été testé positif pour le coronavirus, on sait aujourd’hui qu’un autre joueur important de l’équipe ‘rossoneri’, en l’occurrence Brahim Diaz, a été rejoint dans la liste des victimes, également à cause du covid.

C’est ce qu’a déclaré l’équipe italienne elle-même dans un communiqué dans lequel il est rapporté que « Brahim testé positif au covid dans un test réalisé aujourd’hui. « Pour sa part, dans la notification des ‘rossoneri’, l’état de santé du joueur est également précisé, sur lequel il est dit que : »le joueur est bien et isolé à la maison. Tout le reste de l’équipe a passé des tests et a donné des résultats négatifs. Brahim suivra un suivi selon les indications fournies par les autorités sanitaires ».

Enfin, il faut aussi noter que l’entraîneur de l’AC Milan lui-même, Stefano pioliAvant de connaître les résultats des tests de Brahim, il doutait déjà de sa disponibilité pour le prochain match dans lequel les ‘rossoneri’ affronteront Vérone. Cela a été dit à ce sujet lors d’une conférence de presse Pioli: « Je l’ai bien vu à la pause. Aujourd’hui, il était un peu malade, mais nous l’évaluerons demain. »