Brahim Diaz rejoindra l’AC Milan pour un prêt de 2 ans, sans option d’achat – rapport

Brahim Diaz rejoindra l’AC Milan pour une période de prêt “sec” de deux ans, selon les rapports de Goal Espana et Diario AS.

Une période de prêt sec signifie qu’il n’y aura aucune option d’achat pour l’AC Milan. Au départ, il semblait que les clubs se mettraient d’accord sur une option d’achat, mais le Real Madrid aurait une option de rachat. Ces deux clauses ont été abandonnées et l’accord reste un simple prêt de deux ans.

L’accord a été conclu aujourd’hui et les détails restants devraient être finalisés dans un ou deux jours. Brahim s’envolera d’Espagne pour rejoindre ses coéquipiers de l’AC Milan en pré-saison. L’ancien homme de Malaga et de Manchester City devrait recevoir le maillot vacant #10. L’AC Milan assumera la totalité du salaire de Brahim et pourrait payer des frais de prêt d’environ 3 millions d’euros.

L’AC Milan a poussé fort pour une option d’achat, mais ni le Real Madrid ni Brahim Diaz lui-même n’ont voulu insérer la clause. Le jeune Espagnol est un “joueur de projet” pour le Real Madrid et devrait revenir à 23 ans prêt à contribuer au club de la capitale.