Brahim fait ses débuts en tant que rossoneri dans Champions d’une manière importante

17/09/2021 à 11h20 CEST

Le milieu de terrain de l’AC Milan Brahim Díaz a marqué le deuxième but de la défaite 3-2 des Rossoneri contre Liverpool au stade d’Anfield. Les Italiens sont revenus au sommet de la compétition continentale après plus de sept ans d’attente et n’a pas pu célébrer avec les trois points : ils ont pris l’avantage avant la pause, mais le rouges ils l’ont inversé en seconde mi-temps.

espagnol, quoi est prêté à San Siro par le Real Madrid pour les deux prochaines saisons, est un homme important pour Stefano Pioli et Il a fait ses débuts lors de son premier match de Ligue des champions avec un but, le plus jeune (22 jours et 43 jours) à le réaliser avec le maillot de l’AC Milan depuis septembre 2006, quand Yoann Gourcouff l’a fait..

22 & 43 – Brahim #Diaz (22 ans 43 jours) est le plus jeune joueur à marquer pour ses débuts en UEFA Champions League avec l’AC Milan depuis Yoann Gourcuff en septembre 2006 (20 ans 64 jours contre AEK Athènes). Brillant. #LiverpoolMilan – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 15 septembre 2021

L’ex du Real Madrid a entamé le parcours en étant important : il a deux et une passe décisive en quatre matchs, dans lesquels il a commencé et joué un total de 324 minutes. La saison dernière, il a joué 39 matches toutes compétitions confondues et a inscrit sept buts et obtenu quatre passes décisives lors de sa première année à San Siro.

L’AC Milan, à consolider en Italie et en Europe

L’équipe italienne n’a pas entamé son retour en Ligue des champions de la meilleure des manières : ils se sont inclinés 3-2 lors de la visite à Anfield et sont à la dernière place du tableau, où se distinguent deux autres équipes, telles que Porto et l’Atlético de Madrid. La difficulté du groupe est absolue et il n’y a pas de candidat clair : les quatre équipes ont de réelles options pour accéder aux finales.

Les rossoneri ils ajoutent trois victoires au cours des trois premiers jours de Serie A, quelque chose qu’ils ont également réalisé la saison dernière. Ils ont battu la Sampdoria lors des débuts et ont battu Cagliari et la Lazio lors des deux suivants. Le prochain rival est la Juventus d’Allegri, qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner dans le football italien.