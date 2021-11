Brahim : « Je ne peux pas imaginer une Coupe du monde sans l’Espagne »

09/11/2021 à 13:32 CET

Albert briva

Brahim Diaz C’est l’une des nouveautés de la liste de Luis Enrique pour les matches décisifs contre la Grèce et la Suède au Qatar 2022. Le joueur milanais, qui réalise une excellente saison avec l’équipe ‘rossoneri’, se dit « très excité ». avant son premier appel officiel.

Lors de la conférence de presse précédant le voyage de l’équipe en Grèce, Brahim a réitéré que l’équipe « est très unie face aux deux finales à venir » et que « Il est impossible d’imaginer une Coupe du monde dans laquelle l’Espagne n’est pas présente, c’est pourquoi nous devons gagner ces deux prochains matchs »

L’Espagne jouera la passe directe pour la Coupe du monde du Qatar contre la Suède, mais il doit d’abord gagner jeudi en Grèce. La sélection est maintenant deuxième du groupe à deux points de la Suède, qui avant de se rendre en Espagne, jouera également en Géorgie jeudi, où cela semble un pur processus avant ce qui devrait être la «grande finale» du groupe.

« C’est le rêve de tout enfant »

Bien qu’il ait déjà fait ses débuts le 8 juin lors d’un match amical contre la Lituanie, dont il était l’auteur du 0-2, Brahim a officiellement fait ses débuts en convocation. « La réaction a été très bonne, est le rêve de tout enfant. Maintenant, il ne reste plus qu’à être tous unis et gagner ces deux matchs. Je continue à performer et je suis à un bon niveau », a souligné l’extrême sur l’appel de Luis Enrique.

A 22 ans, le joueur de Malaga joue son meilleur football dans les rangs de l’AC Milan, avec quatre buts en onze matches. Précisément l’un des insignes de Milan, Zlatan Ibrahimovic, sera rival dans le match contre la Suède. « Je laisse tomber la blague étrange, mais nous nous concentrons sur Milan, nous parlons seulement que ce sera un match important. »

Il ne veut pas parler de son avenir

Plusieurs informations indiquent récemment que Le Real Madrid envisagerait à nouveau d’avoir l’attaquant espagnolMais Brahim ne veut pas encore en entendre parler : « Je suis un joueur milanais et je ne peux rien dire d’autre. L’important c’est maintenant et non mon avenir ».

Brahim a réitéré son illusion de pouvoir compter pour Luis Enrique et a clairement indiqué qu’il contribuerait partout où ils le lui demanderaient. « Je peux jouer dans différentes positions, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce sera monsieur qui décidera, j’apporterai mon grain de sable de n’importe où ».