Brahmapoutre Ropeway, Guwahati : Le plus long projet de téléphérique fluvial en Inde s’achève sur un an ; reçoit 50 000 visiteurs

L’une des tours de soutien pesant près de 50 tonnes se dresse sur le célèbre site touristique de l’île d’Umananda, c’est la plus petite île fluviale habitée.

La merveille de construction emblématique et le plus long téléphérique fluvial pour passagers avec des tours de soutien au fond du puissant fleuve Brahmapoutre ont récemment terminé leur année d’exploitation. Les travaux de construction du projet ont été lancés et poursuivis pendant la période de pandémie, avec environ 10 ingénieurs et plus de 40 ouvriers qualifiés. Au cours de l’achèvement du projet, l’entreprise a dû faire face à de nombreux défis dans le transport de matériaux lourds (pesant près de 25 à 40 tonnes) à travers la rivière turbulente. L’une des tours de soutien pesant près de 50 tonnes se dresse sur le célèbre site touristique de l’île d’Umananda, c’est la plus petite île fluviale habitée.

Élaborant sur la réponse du public reçue envers le projet de téléphérique, Aditya Chamaria, directeur général, Damodar Ropeway and Infra Limited a déclaré : « Le projet de téléphérique depuis ses opérations a reçu 50 000 visiteurs en un an, et la population de visiteurs 700. Les personnes se déplaçant quotidiennement du nord au sud de la ville dépendent fortement de ce mode de transport respectueux de l’environnement. Guwahati étant un point d’entrée vers le nord-est de l’Inde, est une destination touristique très fréquentée tout au long de l’année, et depuis que les restrictions ont été levées, la ville a connu un bon afflux de voyageurs.

Le projet de téléphérique a été construit et entretenu par une société commune avec le partenaire technique et financier Damodar Ropeways and Infra Limited (DRIL). DRIL fait partie des entreprises de téléphériques et d’infrastructures les plus expérimentées d’Asie depuis 1974. DRIL est spécialisé dans la construction de téléphériques pour passagers, de téléphériques et de remontées mécaniques ainsi que d’installations de manutention de matériaux en vrac. Les deux tours de soutien à l’intérieur du lit de la rivière ont un diamètre de 9 m et une profondeur allant jusqu’à 45 m.

La structure et la conception du projet de téléphérique sont approuvées par le département de génie civil de l’IIT Guwahati. L’équipe d’ingénierie de DRIL a également inclus l’une des fonctionnalités les plus sûres et jamais utilisées dans leur projet de téléphérique appelée voiture de sauvetage automotrice, ce qui est bénéfique pour mener des opérations de sauvetage dans des situations d’urgence. Le projet de capacité 30+1cabin a des professionnels surveillant les manèges à chaque fois à l’aide de talkies-walkies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.