BrahMos Aerospace propose une installation moderne à Lucknow pour un projet de missile de prochaine génération : UP govt

BrahMos Aerospace, une coentreprise (JV) de la Defense Research and Development Organization (DRDO) de l’Inde et NPO Mashinostroeyenia (NPOM) de la Russie, a proposé la mise en place d’une installation de production moderne dans le nœud de Lucknow du corridor de défense de l’Uttar Pradesh pour BrahMos Missile Project avec un investissement de 300 crore dans le cadre de ses plans d’expansion.

Une délégation de BrahMos Aerospace, dirigée par le directeur général de BrahMos Sudhir K Mishra, a rencontré mardi le ministre en chef Yogi Adityanath et l’a informé du système d’armes Brahmos et des plans ambitieux de l’entité JV concernant la mise en place de la principale installation de production et de fourniture de divers systèmes. et des sous-systèmes pour les systèmes de missiles de prochaine génération.

Plus tôt, dans une lettre adressée au PDG de l’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (Upeida) et au secrétaire en chef supplémentaire (domicile) Awanish Awasthi, Misra a demandé 200 acres pour le projet dans le nœud de Lucknow du couloir de défense de l’Uttar Pradesh pour fabriquer le missile BrahMos et a déclaré qu’il commencerait la construction civile dans les trois mois suivant la prise de possession du terrain. Ce projet est prévu pour générer 5 500 opportunités d’emplois directs et indirects pour les travailleurs techniques ainsi que plus de 10 000 emplois directs et indirects pour les travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés.

Plus de 200 petites, moyennes et grandes entreprises, institutions et laboratoires de défense des secteurs public et privé indiens ont été associés au programme de missiles BRAHMOS. La création d’une telle installation élargirait non seulement considérablement la base technologique de l’Uttar Pradesh, qui est en train d’être développée comme l’un des corridors industriels de défense de l’Inde, mais générerait également une multitude d’opportunités de chaîne de valeur pour les MPME de l’État.

Le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé la création d’un corridor de défense à UP lors du Sommet des investisseurs en janvier 2018 et le gouvernement de l’État a en outre annoncé qu’il établirait des nœuds à Lucknow, Kanpur, Chitrakoot, Jhansi, Agra et Aligarh.

Selon les responsables d’Upeida, au cours des trois dernières années, plus de 65 entreprises ont demandé au gouvernement des terres dans le corridor industriel de la défense pour y installer leurs usines, dont environ 19 entreprises se sont récemment vu attribuer 55,4 hectares de terres par l’Upeida.

