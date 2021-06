Brainly présente Math Solver en Inde : pour fournir aux étudiants un accès 24h/24 et 7j/7 à une assistance thématique

“L’IA analyse instantanément le problème et fournit la solution avec une explication détaillée étape par étape, parfois aidée par des représentations graphiques/visuelles pour une meilleure compréhension”, a déclaré Brainly. (Image représentative)

De nombreux élèves ont des difficultés avec les mathématiques, et ces difficultés ne font que s’amplifier lorsqu’ils essaient de trouver de l’aide pour leurs problèmes en ligne. Selon un récent sondage de Brainly, 33 % des étudiants indiens ont indiqué que les mathématiques étaient une matière difficile pour laquelle ils avaient le plus besoin d’aide pour faire leurs devoirs de vacances. C’est à ce besoin criant que Brainly s’attaque maintenant avec le lancement de Math Solver en Inde. Le nouvel outil est désormais disponible 24h/24 et 7j/7 et aidera les utilisateurs à trouver des solutions aux problèmes mathématiques les plus complexes.

Le Brainly Math Solver aide les utilisateurs en leur permettant d’obtenir instantanément des conseils étape par étape tout en résolvant des problèmes complexes en prenant simplement une image du problème ou en écrivant manuellement l’équation sur l’écran tactile de l’appareil. “L’IA analyse instantanément le problème et fournit la solution avec une explication détaillée étape par étape, parfois aidée par des représentations graphiques/visuelles pour une meilleure compréhension”, a déclaré Brainly.

Lancé dans le cadre de la suite d’outils d’apprentissage de Brainly, Math Solver est disponible sur tous les appareils mobiles et tablettes Android et a reçu un fort accueil du marché aux États-Unis après son lancement plus tôt cette année. “L’outil sera particulièrement utile pour les étudiants et les parents indiens, qui ont actuellement du mal à trouver une assistance de qualité en ligne pour les problèmes liés aux mathématiques”, a déclaré Brainly.

Rajesh Bysani, CPO chez Brainly, a ajouté : « L’Inde étant actuellement bloquée, les étudiants et les parents n’ont souvent que des ressources en ligne pour les aider lorsqu’ils rencontrent un goulot d’étranglement lié à l’apprentissage. Cependant, trouver une aide de qualité pour une matière aussi compliquée que les mathématiques est difficile. Nous sommes convaincus que notre solution innovante aidera les élèves à mieux apprécier la beauté des mathématiques au lieu de se laisser intimider par elle.

En utilisant le Math Solver, a déclaré Brainly, on peut numériser les problèmes mathématiques sur l’appareil photo d’un smartphone, et les réponses seront affichées instantanément. De plus, avec des conseils étape par étape, il fournira des niveaux de compréhension approfondis aux élèves et aux parents et, le cas échéant, des représentations graphiques des équations seront disponibles.

