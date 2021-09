Braison Cyrus parle de son premier album, “Spooky” Southern Songs, et quel membre célèbre de la famille a inspiré son voyage musical (exclusif)

Braison Cyrus est un jeune auteur-compositeur-interprète talentueux sur le point de sortir son premier album folk-country, et il se trouve aussi qu’il est une royauté de la musique country. Le jeune homme de 27 ans, qui est un nouveau père, est le deuxième enfant de Billy Ray et Trish, né en 1994, après sa sœur Miley. Fait intéressant, la direction musicale de Braison s’est davantage rapprochée des racines country de son père que de ses autres frères et sœurs, dont sa sœur cadette Noah et son frère aîné Trace (Braison a également une autre sœur aînée, Brandi, qui est actrice et animatrice de télévision). Récemment, Braison s’est assis pour une interview avec PopCulture.com et a parlé de son expérience, y compris de ce qu’il pense de la sortie de son premier album, Javelina, dans le monde.

“Cette année a été la plus longue et la plus courte de ma vie, les deux à la fois, donc ça me semble une éternité, mais aussi quelques semaines pour moi”, a expliqué Braison. “Je suppose que nous voulions vraiment tout mettre en place avant de le sortir.” Il a expliqué qu’il avait vraiment pris son temps sur Javelina car “avec un album complet, vous n’avez qu’une seule prise de vue, donc je pense que nous voulions nous assurer que tout allait bien”. Au départ, Braison avait espéré sortir les albums plus tôt, mais, comme pour tout le reste du monde, la pandémie de Covid-19 “a repoussé les choses et a un peu rongé notre temps”. Les sessions d’enregistrement pour Javelina ont commencé en septembre dernier, mais pour Braison “un an plus tard a été un clin d’œil, mais aussi 10 ans”.

L’un des récents singles de Braison est “Black Water”, un air folk-rock profondément sudiste qui met en vedette l’emblématique de la musique country Steve Earle. Une seule écoute du morceau, que Braison a écrit lui-même, et force est de constater qu’il aurait parfaitement intégré un album de Levon Helm. La chanson a été initialement inspirée par des histoires venant de Nashville lors d’une vague de chaleur record de 2017. les uns les autres », se souvient Braison. “Alors nous avons commencé à partir de là, puis ce genre d’histoire de meurtre et d’arrière-pays a commencé à prendre forme, puis je l’ai juste pris à partir de là et j’ai couru avec.

En ce qui concerne les comparaisons avec The Band’s Helm, Braison a déclaré: “Levon était fier et il aimait mettre des images du Sud dans sa musique.” Le chanteur a ajouté : “J’ai parfois l’impression que le Sud est exclu de beaucoup de ces histoires plus effrayantes, à moins qu’il n’ait une ambiance de délivrance, que je n’apprécie particulièrement pas.” Cette “vibe de délivrance” est quelque chose contre laquelle Braison semble déterminé à lutter, affirmant que “le sud devrait s’en éloigner” sans sacrifier son lien avec des chansons qui capturent toujours “l’horreur et le genre de monde effrayant et effrayant”.

(Photo: Dossiers du souper du dimanche)

Le style de Braison le distingue du reste de ses frères et sœurs, et même de son père, car sa musique se penche plus folklorique que les autres Cyrus. Il est cependant intéressant d’apprendre que le membre de sa famille qui a eu le plus « d’impact » sur lui était son frère Trace, qui « me conduisait à l’école quand j’étais enfant, chaque fois qu’il obtenait son permis. » Il jouait. moi comme Coheed et Cambria, et Tegan et Sarah, et un peu tous les premiers emo [and] des trucs de métal qu’il écoutait. Et j’ai adoré.”

Trace est bien connu en tant que chanteur du groupe pop-rock Metro Station, et ce lien avec la scène musicale du début des années 2000 a conduit Braison à se rapprocher de son frère, “surtout” à propos de Coheed et Cambria. “Lui et moi, nous écoutions ça [band] chaque jour sur le chemin de l’école juste parce que j’aimais ça. » Braison a ajouté qu’il pensait que Trace « était le mec le plus cool de tous les temps » parce que personne ne sera jamais « capable de tirer le genre de Sid Vicious, Pete Wentz dur à cuire qu’il dépeint à l’époque.”

Le premier album de Braison, Javelina, sortira le 22 octobre, via Sunday Supper Records. Les fans peuvent consulter tous ses liens de streaming sur son site Web ici. Enfin, ceux qui souhaitent voir Braison en direct auront deux chances à venir : Decatur, Géorgie le 10 octobre. 26 et Nashville, Tennessee, le 31 octobre.