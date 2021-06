Braithwaite : “C’était une expérience horrible”

14/06/2021 à 10h48 CEST

.

L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite décrit comme “horrible” ce qui s’est passé samedi lors du Danemark-Finlande de l’Eurocup, quand Christian Eriksen il s’est évanoui et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital.

“Je me sens toujours affecté par la situation, mais le plus important est que Christian est meilleur et c’est pourquoi je suis meilleur aussi. Votre santé est la chose la plus importante. Ce fut une expérience horrible », a déclaré Braithwaite lors d’une conférence de presse lors du rassemblement danois à Helsingør, au nord de Copenhague.

Pour Braithwaite, cela signifiait “beaucoup” de pouvoir parler à Eriksen hier par appel vidéo et vérifiez que le joueur Inter va mieux.

“J’avais quelques images de ce qui s’est passé samedi que je voulais sortir de ma tête”, a-t-il déclaré lors de la première apparition des joueurs danois après la mésaventure subie par Eriksen.

L’attaquant danois n’a pas su expliquer la décision de ses coéquipiers de former un cercle autour d’Eriksen pour le protéger des caméras pendant que les médecins tentaient de le réanimer.

“C’est difficile de dire comment tout a commencé, c’était comme si les choses se passaient naturellement. Nous avons compris que nous devions nous occuper de Christian et nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions”, a-t-il déclaré.

Braithwaite a montré “fier” de la réaction de l’équipe, qu’il a qualifiée d'”unique”, et a remercié le soutien reçu.

Selon les responsables de la sélection, l’UEFA leur a proposé deux options, une fois qu’on a su qu’Eriksen allait mieux : soit reprendre le match ce jour-là, soit le faire dimanche à midi. Les joueurs ont choisi le premier, bien que l’entraîneur, Kasper Hjulmand, ait critiqué le fait qu’ils n’avaient eu que ces possibilités.

“Je ne me souviens pas très bien comment c’était, mes pensées étaient ailleurs. Ce n’était pas le meilleur moment pour jouer à un jeu”L’attaquant de Barcelone a avoué ses sentiments lorsqu’il est revenu sur le terrain une heure et demie plus tard.

Braithwaite a admis qu’il voulait reprendre l’entraînement aujourd’hui pour le match de jeudi contre la Belgique et “se déconnecter”, car assis dans la salle “beaucoup de choses vous passent par la tête”.