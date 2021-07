Braithwaite conclut un accord avec l’Ukraine pour 5 000 wagons de chemin de fer

in

Braithwaite ne fournira que les châssis des wagons sans roues et ceux-ci seront également fournis en pièces détachées, a déclaré à FE le président et directeur général de Braithwaite, Yatish Kumar.

Railway PSU Braithwaite & Co est sur le point de conclure un accord avec les chemins de fer ukrainiens pour la fourniture de 5 000 wagons, la plus grosse commande à l’exportation qu’elle exécuterait après avoir exporté 350 bogies vers le Myanmar l’année dernière.

La taille de l’accord pourrait être de 1 300 à 1 400 crores de roupies et il serait finalisé après qu’une équipe ukrainienne se soit rendue en Inde et ait évalué les installations de Braithwaite.

Il a déclaré que la société a actuellement un PDG, délégué par Indian Railways, pour poursuivre les marchés d’exportation. Le bureau a été installé à Mumbai. Par ailleurs, Braithwaite est en pourparlers avec la Central Ware Housing Corporation (CWC) pour utiliser ses terres inutilisées, en partie louées par le Syama Prasad Mukherjee Port Trust (SMP) et en partie par le gouvernement du Bengale occidental.

Braithwaite entre également dans la verticale de la construction avec une première commande de Rs 100 crore.

