Braithwaite envoie un message de soutien à Christian Eriksen

Martin Braithwaite a envoyé un message de soutien à son coéquipier danois Christian Eriksen après que le milieu de terrain a subi un arrêt cardiaque lors du match de l’équipe Euro 2020 contre la Finlande samedi.

Eriksen a reçu CPR sur le terrain après s’être effondré à la 41e minute. Les joueurs danois ont formé un bouclier protecteur autour du milieu de terrain pendant qu’il était soigné, puis il a été transporté à l’hôpital.

Le Danemark a depuis confirmé qu’Eriksen est dans un état stable et subit de nouveaux tests. Les deux équipes ont fini par disputer le match plus tard samedi, la Finlande s’imposant 1-0.

Braithwaite s’est tourné vers les médias sociaux après les événements angoissants de samedi et a envoyé son soutien à Eriksen et à sa famille.

Hier soir a été l’un des moments les plus effrayants de ma vie. Mes pensées vont à Christian, sa femme, ses enfants et sa famille. Je suis reconnaissant qu’il soit stable et vivant. Pour l’instant, c’est tout ce qui compte. J’espère te voir bientôt mon ami ️ pic.twitter.com/YA7HsRI0Eg

– Martin Braithwaite (@MartinBraith) 13 juin 2021