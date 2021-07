Braithwaite et une nouvelle opportunité

in

07/04/2021

Le à 19:39 CEST

Peu d’équipes auront de meilleures histoires à raconter que le Danemark lors de ce championnat d’Europe. L’épisode tragique de Christian Eriksen, qui les a contraints à ouvrir le tournoi avec l’angoisse de presque perdre un ami, ce n’était qu’un des nombreux pics émotionnels que les Danois ont dû endurer.

Classés « in extremis » en phase de poules, les matches éliminatoires ont servi de catharsis pour se débarrasser de toutes les douleurs et douleurs. Ils ont remporté le rouleau compresseur contre le Pays de Galles et, bien que souffrant contre la République tchèque, ils se sont classés parmi les quatre premiers du tournoi. Et un culé a été un grand protagoniste de l’exploit. Martin Braithwaite, arrivé sans grand cadeau au Barça, s’est senti très à l’aise dans un environnement où leur présence est primordiale.

RÉFÉRENCE OFFENSIVE

Bien que l’homme des buts ait été Kasper Dolberg, La bonne pression de Braithwaite s’est fait sentir. Kasper Hjulmand, l’entraîneur du ‘DBU’, a laissé le type pour coordonner une équipe très battue après Eriksen, mais il a Martin comme une grande référence pour soutenir tout son jeu offensif. L’occasion pour l’homme du Barça est imbattable de revaloriser son cachet.

Et si un club intéressé regarde les numéros du tournoi, Vous constaterez que Braithwaite est le seul étranger du Barça – et du Real Madrid – qui continue dans la compétition au plus fort des demi-finales. De loin ont été de grands noms des équipes favorites, qui n’ont pas été en mesure de supporter le poids que le Danemark porte.

Maintenant, lors du rendez-vous contre l’Angleterre, Braithwaite espère aider son équipe statistiquement avec des buts et des passes décisives. Leur seul but du tournoi est venu à 0-4 qu’ils ont approuvé les Gallois en huitièmes de finale. Marquer contre les « Trois Lions » serait l’une des cerises les plus désirables pour décorer le beau dessert qu’il a pu faire pendant l’Euro.

Accroché à l’esprit de ces héros de 92, Martin visera à rester dans l’histoire après une campagne plus claire que sombre à Can Barça. C’est peut-être l’occasion en or dont vous aviez besoin pour vous relancer.