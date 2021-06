Braithwaite marque alors que le Danemark se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire impressionnante sur le Pays de Galles

Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 ont commencé à Amsterdam avec un match de huitièmes de finale entre le Pays de Galles et le Danemark, et les Danois sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à une impressionnante victoire 4-0 avec un doublé de Kasper Dolberg et de Martin Braithwaite de Barcelone jouant les 90 minutes. – et marquant une fois.

Les Gallois ont été très bons pour commencer le match, avec un barrage d’attaques de 15 minutes et Gareth Bale semblant imparable avec son rythme et ses compétences, et il a failli marquer avec un tir puissant qui est passé juste à côté.

Puis Andreas Christensen est passé de la ligne de fond au milieu de terrain, le Danemark a pris le contrôle de la possession et le jeu a complètement changé. Le Pays de Galles n’a pas pu faire face à Maehle et Damsgaard sur le côté gauche, et les deux se sont combinés sur un excellent mouvement d’équipe qui s’est terminé par un très bon premier but de Dolberg.

Le Danemark a continué à dominer le reste de la mi-temps et aurait pu prendre deux avances avant la pause, mais le deuxième but a dû attendre la troisième minute de la dernière période : Braithwaite a fait une belle course sur la droite et a joué un centre dans le boîte de six mètres, qui a été mal dégagée par Neco Williams et a tiré au fond des filets par Dolberg pour son deuxième de la journée.

Le Pays de Galles a tenté de prendre l’initiative et de chercher un but mais n’a pas été inspiré en attaque, avec une tête de Bale leur seul bon moment de la seconde mi-temps. Le Danemark est resté solide à l’arrière et a tenté d’obtenir un troisième au compteur, ce qui est arrivé lorsque Maehle a complété sa performance digne de l’Homme du match avec une belle finition pour porter le score à 3-0.

Il était encore temps pour Braithwaite d’inscrire un premier but bien mérité du tournoi alors qu’il montrait son instinct d’attaquant et marquait le quatrième but dans le temps additionnel.

Braithwaite est le premier joueur du Barça à passer dans les huit derniers, et le Danemark en a remporté deux d’affilée et sera un adversaire dangereux en quarts de finale. Et pour rendre cela encore meilleur, nous savons que Christian Eriksen est très heureux en ce moment.