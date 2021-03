Braithwaite ne participe pas à la fête danoise

28/03/2021 à 20:23 CEST

Sport.es

Martin Braithwaite n’a pas joué une minute dans la victoire de Danemark en vue de Moldavie, qui a subi un véritable barrage de football, d’occasions et surtout de buts. L’équipe scandinave n’a donné aucune option à son rival et est confirmée en tant que leader solo et principal favori pour accéder directement à la Coupe du monde 2022.

VACARME

MOL

Danemark

Schmeichel; Larsen (Kjaer, 77 ‘), Vestergaard, Andersen, Boilesen; Jensen, Norgaard (Jonsson, 64 ‘), Schone (Eriksen, 77’); Skov (Olsen, 29 ‘(, Damsgaard, Dolberg.

Moldavie

Namasco; Arhirii (Bolohan, 46 ‘), Epureanu, Armas, Reabciuk; Carpe, ionite; Antoniuc (Jardan, 46 ‘), Rata, Platica (Iosopi, 54’); Nicolaescu (Damas, 75 ‘).

Buts

1-0 M.19 Dolberg. 2-0 M.22 Damsgaard. 3-0 M.29 Damsgaard. 4-0 M.35 Larsen. 5-0 M.39 Jensen. 6-0 M.48 Dolberg. 7-0 M.81 Skov. 8-0 M.89 Ingvartsen.

Arbitre

A. Aghayev. TA: Carpe (18 ‘).

Je n’ai pas besoin Danemark utilisez vos meilleurs footballeurs pour effacer la carte Moldavie. Dans la partie médiane, le score était déjà de 5-0. Condamné et deuxième partie de la procédure. Braithwaite, partant régulier de l’équipe danoise, était un remplaçant, comme d’autres joueurs importants tels que Eriksen, Poulsen ou Kjaer.

Trois autres buts en seconde période visant à un Moldavie très inférieur et inopérant en défense, malgré son plan avec trois centraux. Danemark Il reste leader solo du groupe F, avec dix buts en faveur et aucun contre, et en tant que seule équipe avec deux victoires en deux matchs.

L’entraîneur danois, Hjulmand, a décidé de donner du repos à Braithwaite, qui a été décisive dans la victoire du Danemark le premier jour de sa visite en Israël. L’attaquant du Barça a pu se reposer et il reviendra vraisemblablement starter dans le prochain match, en vue de L’Autriche, qui est le principal rival dans la lutte pour le leadership.