Braithwaite “se sent toujours émotif” après l’effondrement d’Eriksen

L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite s’est exprimé lors d’une conférence de presse lundi et a expliqué comment il se sentait après l’effondrement de son coéquipier danois Christian Eriksen ce week-end.

Eriksen a dû être réanimé sur le terrain et a ensuite été transporté à l’hôpital où il a dit être dans un état stable. L’équipe danoise a encerclé Eriksen alors qu’il suivait un traitement pour fournir un mur protecteur pour la vie privée.

Braithwaite a déclaré que voir et parler à Eriksen pendant son hospitalisation l’avait aidé à faire face aux événements traumatisants, mais qu’il se sentait toujours émotif.

“Je suis toujours ému par la situation”, a-t-il déclaré. « Plus important encore, Christian se sent mieux et je me sens donc mieux aussi.

« Sa santé est la chose la plus importante de toutes. C’était important pour moi personnellement de voir qu’il se sentait mieux via la vidéo. J’avais des photos en tête de samedi dernier dont j’aimerais me débarrasser.

« Nous étions tous sur le point de perdre un ami et un coéquipier. Ce n’est pas quelque chose auquel vous pensez normalement sur un terrain de football. La joie et l’amour sont normaux. Personne ne peut se préparer à ce qui s’est passé.