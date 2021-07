Braithwaite sur penalty pour l’Angleterre : “Je dois faire attention à ce que je dis”

in

Il y a peu de choses plus déchirantes que de perdre en général en demi-finale de l’Euro. Une de ces choses qui s’avèrent être pires, c’est quand vous perdez à une décision de pénalité quelque peu louche.

C’est ce qui est arrivé au Danemark cette semaine. Une pénalité anglaise les a mis sur le dessus en prolongation et il y a certainement eu des discussions sur la validité de la décision de pénalité.

Le propre Martin Braithwaite de Barcelone a été un élément clé de la course du Danemark à l’Euro, et il a un peu discuté du match et de la décision après le match.

« Nous devons avaler cela », a-t-il déclaré. « Nous sommes fiers, mais aussi incroyablement déçus de la façon dont cela s’est produit. Je ne pense pas que ce soit tout à fait juste, mais je dois faire attention à ce que je dis. « Il n’y a personne à blâmer, il n’y a pas eu de pénalité et cela a été jugé un peu durement. Nous ne savons pas si c’était à cause de Maehle ou de Mathias, mais Maehle a été fantastique dans ce tournoi et c’est ce dont tout le monde se souviendra. Braithwaite | La source

Probablement intelligent pour garder les émotions sous contrôle publiquement. Je ne peux pas imaginer à quel point ce serait frustrant.