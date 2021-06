Brandee Younger annonce Impulse ! Débuts, quelque part différent

La harpiste et compositrice Brandee Younger annonce son premier album chez une major, Somewhere Different, dont la sortie est prévue le 13 août Impulsion! Enregistrements. L’ensemble qui brise les genres est une fusion transparente de musique classique, R&B, hip-hop, jazz et funk avec le nouveau single “Reclamation” infusé de rebond. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

Enregistré à les légendaires studios Van Gelder et à New York de novembre 2020 à février 2021 Somewhere Different présente de manière experte la philosophie de Younger en matière de genres de tissage qui rendent hommage à ses prédécesseurs tout en forgeant un nouveau terrain sonore. La collection de huit pistes, produite par Dezron Douglas, comprend Allan Mednard à la batterie, Rashaan Carter à la basse, le trompettiste Maurice Brown, la saxophoniste ténor Chelsea Baratz, la flûtiste Anne Drummond et la programmation batteur et batterie de Marcus Gilmore. L’ensemble comprend également une apparition spéciale du légendaire bassiste Ron Carter sur “Olivia Benson” et “Beautiful is Black”, et des voix invitées de Tarriona “Tank” Ball de Tank and the Bangas sur “Pretend”.

Dans l’ensemble, l’album aborde un grand nombre de thèmes sans perdre de vue. Les paysages sonores luxuriants des pistes musicales encapsulent l’hybride musical contemporain qui représente la nouvelle liberté artistique de Brandee. Comme dit au journaliste musical et auteur Marcus J. Moore, qui a écrit les notes de pochette du disque, Younger déclare : « J’espère que c’est agréable à écouter, pas difficile à écouter, rien à analyser ou sur-analyser, mais que les gens vont simplement l’apprécier. Tout a un groove, et c’est moi.

Largement reconnu comme un musicien prêt à repousser les limites, Brandee Younger a partagé la scène avec des leaders du jazz et des sommités populaires du hip-hop et du R&B, dont Ravi Coltrane, Maxwell, John Legend, Pharoah Sanders, Common et Lauryn Hill. Sa composition originale “Hortense” a également été présentée dans le documentaire de Beyoncé Homecoming. Récemment, elle a figuré sur l’album sans précédent d’Apple en 2021, en collaboration avec l’artiste lauréat d’un Grammy Award, Terrace Martin.

Somewhere Different sort le 13 août et peut être pré-commandé ici.

Liste des morceaux de Somewhere Different :

“Réclamation”

“Esprit U Will”

« Faire semblant » (feat. Tarriona « Tank ball »)

“Quelque part de différent”

« Amour & Lutte »

“Belle est noire”

“Olivia Benson”

“Rose chatouillé”