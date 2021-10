Brandi Carlile a vécu ses rêves avec la performance de la nuit dernière

Brandi Carlile a manifesté qu’elle se produirait sur Saturday Night Live il y a des années et le 23 octobre, son souhait s’est réalisé. « Comment ça a commencé par rapport à comment ça se passe », a-t-elle légendé une photo Instagram d’elle sur la scène SNL d’il y a trois ans. « Republier le 21 août 2018 : lors d’un récent voyage à New York où j’ai eu la chance de jouer sur @latenightseth, je suis entré par accident dans le studio SNL à la recherche de la salle de bain ! J’ai vu la scène et cela m’a coupé le souffle… je Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours vu ça comme un moment « ok maintenant tu es une rockstar » définitif dans la vie musicale d’une personne… Je DEVAIS juste prendre une photo sur la scène emblématique du Saturday Night Live. nous y arriverons mec ! Les rêves deviennent réalité tous les jours. »

La six fois lauréate d’un Grammy Award et l’auteur à succès du New York Times s’est entretenue avec Vanity Fair avant sa performance sur son désir de faire le spectacle. C’était quelque chose qu’elle voulait faire depuis deux décennies. « Chaque fois qu’un album sort et que je ne peux pas faire Saturday Night Live, je suis toujours si triste », a déclaré Carlile lors d’une récente interview téléphonique. « Mais me voilà, n’est-ce pas ? Et je ne peux pas imaginer un meilleur moment pour le jouer. Je me sens vraiment, vraiment prêt. J’ai l’impression d’avoir les bonnes chansons, la bonne dose de confiance, la bonne dose de chill, comme Je peux le faire sans paniquer et tout foutre en l’air, comme je l’aurais fait dans la vingtaine. »

Un goofball admis, le spectacle a également du sens pour elle de participer car Carlile dit qu’elle a un talent pour la comédie. « J’ai un sens de l’humour déformé, malade et sombre que tout le monde n’a pas tout le temps et vous savez, je prendrai le bon avec le mauvais pour cela », a-t-elle déclaré. Heureusement, les téléspectateurs ont apprécié sa performance. Elle a interprété son nouveau single « Broken Horses ».

Généralement pas fan

J’aime généralement me moquer de l’invité musical de #SNL, mais je n’ai rien eu cette semaine. Brandi Carlile est vraiment bien. – Mark Schenkel (@SchenkelTown) 24 octobre 2021

Un utilisateur de Twitter n’est généralement pas intéressé par les performances musicales de SNL. Mais, ils apprécient Carlile.

Rien n’a changé

Mec, @brandicarlile est tellement bon ! #SNL – Eric Hyland (@EricJHyland) 24 octobre 2021

Après 20 ans dans l’entreprise, Carlile prouve pourquoi elle est toujours une force. Un utilisateur de Twitter dit qu’elle est tout simplement aussi bonne.

Elle dirige le monde

C’est le monde de @brandicarlile. Toi et moi payons juste un loyer. #SNL – Chris Snethen (@ChrisTom) 24 octobre 2021

Carlile a brillé avec son instrument live et son costume brillant. Cet utilisateur de Twitter a regardé avec émerveillement.

Pas beaucoup de mots

Performance de tueur par @brandicarlile sur @nbcsnl tout à l’heure. ?? – 𝚂𝚑𝚎𝚕𝚕 (@JackShellSays) 24 octobre 2021

Pour cet utilisateur de Twitter, la performance de Carlile était un KO. L’emoji ajouté permet à leurs abonnés de savoir à quel point il pensait que c’était bon.

Une performance à retenir

. @brandicarlile vient de faire sauter le toit de @nbcsnl avec «Broken Horses». Putain, c’était génial. 👏🏼 👏🏼 👏🏼 – Brad Porter (@bradkporter) 24 octobre 2021

L’attente pour se produire sur la scène convoitée en valait la peine pour Carlile. Les réactions le prouvent.

Souvenirs

plutôt cool de regarder @brandicarlile sur #snl Je me souviens du jour où nous jouions dans les mêmes bars à Seattle. – Devon (@DevonO7) 24 octobre 2021

Un collègue musicien se souvient avoir joué aux côtés de Carlile dans le passé. La performance de SNL était un moment complet et plein de nostalgie.

