Brandi Carlile se souvient avoir failli faire une surdose accidentelle au milieu de la lutte contre l’abus des somnifères ⋆ .

Dans un nouveau mémoire intitulé « Broken Horses », la chanteuse de « Party of One » explique pourquoi elle pensait que se droguer était « normal » lors du succès de son album « By the Way, I Forgive You ».

Brandi Carlile a parlé franchement de son expérience passée de s’approcher d’une surdose accidentelle. Dans son nouveau mémoire intitulé «Broken Horses», le hitmaker «Party of One» a dévoilé des détails sur sa lutte passée avec les stéroïdes et les somnifères abusifs, ce qui a conduit à ce moment effrayant.

S’ouvrant sur l’incident, la chanteuse de 39 ans a noté que lors du succès de son album de 2018 «By the Way, I Forgive You», elle prenait souvent les médicaments pour faire face à un calendrier de tournées rigoureux et à des kystes récurrents sur sa voix. cordons. Une fois en avril de cette année-là, elle était seule dans une chambre d’hôtel à New York lorsqu’elle a pris des pilules différentes de celles qui lui avaient été prescrites.

«J’ai soudainement réalisé avec une dose d’adrénaline et de honte que je fixais six Xanax que j’étais sur le point de me mettre dans la bouche et de me rendormir», se souvient la chanteuse lauréate d’un Grammy dans son livre. «Je ne sais pas si je me serais jamais réveillé. Elle a alors imaginé «la tache» que le «simple accident» aurait laissé sur son nom.

Carlile a ajouté qu ‘«aucune défense» de sa femme de près de 9 ans, Catherine Shepherd, ou ses camarades de groupe, Phil et Tim Hanseroth, auraient pu enlever la tache. Notant qu’elle était «juste une mère fatiguée seule dans une chambre d’hôtel qui avait peur de laisser tomber quelqu’un», elle a appris sa leçon. «J’y penserai toujours avant de porter un jugement sur une personne qui a eu une surdose de drogue», a-t-elle ajouté.

Lors de la promotion du livre, Carlile a admis à PEOPLE qu’elle «avait un problème». Elle a expliqué: «Je pensais que la sédation était normale. La façon dont j’ai voyagé et la façon dont j’ai navigué dans ce pays s’est faite avec l’aide de nombreux somnifères. Tous mes amis faisaient ça pour dormir dans des bus touristiques et dans des avions pour pouvoir se lever et aller aux stations de radio. Personne ne m’a dit que ce n’était pas normal ou que des accidents pouvaient survenir.

L’incident de Carlile en 2018 l’a incitée à se faire soigner. Ces jours-ci, elle prétend être dans un «meilleur espace de tête» grâce à son conseiller, sa femme et ses filles, Evangeline, 6 ans, et Elijah, 3 ans. Elle a ajouté qu’elle «annulerait également des choses» au lieu de prendre des stéroïdes, de jouer des spectacles et de nuire à ses cordes vocales.

