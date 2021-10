Brandi Rhodes revient sur le ring dans le dernier aperçu de la saison

La finale de la saison de la série de téléréalité All Elite Wrestling (AEW) Rhodes to the Top sera diffusée samedi, et Brandi Rhodes fait son retour. Dans un aperçu du dernier épisode de la saison, on voit Rhodes monter sur le ring avec QT Marshall alors qu’elle commence sa formation après avoir été en congé de maternité. Elle a dit qu’elle était hors de combat depuis 11 mois et qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre.

« Une fois que vous êtes sorti du ring pendant un petit moment, le processus fait mal », a déclaré Rhodes dans le clip. « Chaque fois que vous frappez les cordes, ça craint totalement. » Rhodes est vue en train de faire trois quarts de tonneau ainsi que de courir les cordes et de faire des lancers de hanches alors qu’elle redevient une compétitrice. En parlant à PopCulture.com le mois dernier, Rhodes a parlé de revenir sur le ring.

« Je suis trois mois après l’accouchement », a déclaré Rhodes à PopCulture. « Beaucoup de gens vous le diront, il faut beaucoup de temps pour redevenir vous-même, sans parler de vous-même. Et tout au long de ce processus, vous verrez que je n’ai pas l’impression que tout le monde est pareil. et je n’ai pas l’impression que les expériences de tout le monde sont les mêmes. Et je suis très confiant dans ma capacité à Brandi à travers ça, c’est-à-dire que je peux traverser beaucoup de choses et je peux faire beaucoup de choses. Et quand je décide à quelque chose, c’est soit ça, soit de l’argent. »

Brandi et Cody Rhodes ont accueilli leur fille Liberty en juin. Sa naissance est présentée dans la série ainsi que le voyage de grossesse de Brandi ainsi que le couple aux prises avec les tenants et aboutissants de la deuxième plus grande promotion de lutte professionnelle du pays.

« C’était absolument délicieux », a révélé Brandi Rhodes en parlant à PopCulture de la maternité. « Je suis tellement heureux avec elle. Elle est absolument incroyable. Nous avons déjà formé un tel lien, et j’attends avec impatience chaque mouvement qu’elle fait, des choses de tous les jours comme s’il y avait quelque chose de nouveau à apprécier avec elle et moi Je suis extrêmement honorée et privilégiée d’être sa mère. Et c’est ce que je ressens. » Le dernier épisode de Rhodes to the Top sera diffusé à 22 h HE sur la TNT.