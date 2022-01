Branding the new year – Regard sur les campagnes de la marque à l’occasion

WhatsApp, Burger King India, Essar, StockGro, Bombay Shaving Company sont quelques-unes des marques qui ont lancé des campagnes publicitaires pour le réveillon du Nouvel An



Alors que le monde accueille 2022, les marques de toutes les catégories ont également déployé des campagnes publicitaires pour célébrer le début de la nouvelle année. Alors que la célébration des fêtes de fin d’année bat son plein, les marques ont abordé plusieurs sujets pour diffuser le message d’empathie, de sensibilisation aux problèmes urgents, ainsi que de diffusion de la joie festive. BrandWagon Online jette un coup d’œil à certaines des campagnes publiées pendant la Saint-Sylvestre.

Compagnie de rasage de Bombay – #ShavesForGood

La société de solutions de toilettage Bombay Shaving Company a lancé une campagne pour répandre la joie des fêtes avec la campagne « Shaves for Good ». La campagne met en évidence ses salons mobiles qui offrent des métamorphoses gratuites aux personnes qui n’ont généralement pas accès à des expériences de toilettage de classe mondiale. Selon une déclaration de la marque, le film de la campagne est basé sur des événements réels issus des séances de conduite et de relooking d’un patrouilleur de police, d’un vendeur de thé et d’un mécanicien.

Burger King Inde – #SoberWhopper

Burger King India a lancé la campagne #SoberWhopper en capitalisant sur l’esprit festif. Parallèlement à un film numérique, la marque QSR mène également une campagne sur les réseaux sociaux pour interagir avec les consommateurs. Même les utilisateurs peuvent gagner un « Sober Whopper » gratuit, un whopper en édition limitée, en taguant Burger King sur les réseaux sociaux avec des photos d’après-fête.

Essar – #KalKeLiye

Représentant la nécessité d’un avenir plus propre et plus vert, Essar a lancé la campagne #KalKeLiye à l’occasion de la nouvelle année. L’entreprise souhaite réaffirmer son engagement à contribuer à une transformation pour un avenir meilleur avec cette campagne, tout en cherchant à faire passer ses actifs existants vers une économie verte et en investissant dans des entreprises qui transformeront les paysages du secteur du carbone en un écosystème d’énergie propre.

StockGro – #StockWrap2021

La plateforme d’investissement social et de jeux StockGro a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, #StockWrap2021. Le #StockWrap2021 parle du bon et du mauvais du marché boursier au cours de l’année qui s’est écoulée. Le contenu de #StockWrap2021 a été largement divisé en faits saillants mensuels pour une consommation facile, tandis qu’il s’ouvre sur un jeu amusant, semblable au jeu de dinosaures construit sur Google Chrome où au lieu de l’animal préhistorique, un taureau franchit les jalons de l’Indien Bourse ’21.

WhatsApp – Campagne du Nouvel An

La plate-forme de messagerie appartenant à Meta WhatsApp a lancé une nouvelle campagne mondiale soulignant à quel point elle fait partie intégrante de la Saint-Sylvestre. « Ce n’est pas la nouvelle année tant que vous n’aurez pas reçu le message que vous attendiez », indique la campagne. La campagne se concentre sur la narration d’un ensemble diversifié d’histoires pour montrer les moments privés et personnels qui aident les gens à entrer dans la nouvelle année.

