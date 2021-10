Brandon Duhaime marque son premier but dans la LNH sans bâton en main

Brandon Duhaime vient de marquer le premier but dans la LNH le plus mémorable que vous ayez jamais vu.

La recrue de 24 ans pour le Wild du Minnesota a inscrit son premier but en carrière dans la LNH samedi contre les Ducks d’Anaheim de la manière la plus peu orthodoxe. Avec le Wild mené 1-0 en première période, le Minnesota a trouvé une étincelle de vie après que Nico Sturm ait décoché un tir au but lors d’une séquence de quatre contre quatre. La rondelle a dévié sur un joueur de Duck et a trouvé son chemin jusqu’au patin de Duhaime et est entrée.

Le botteur ? Duhaime ne faisait même pas attention au jeu à ce moment-là, puisqu’il était en train de ramasser son bâton qu’il avait laissé tomber devant le filet des Ducks ! Quelle façon d’obtenir votre premier but dans la LNH, en étant au bon endroit au bon moment pour faire la déviation accidentelle.

Au bon endroit au bon moment pour Duhame et il marque son 1er but dans la LNH !! #mnwild égalise le score à St. Paul pic.twitter.com/zbDOVCHwHh – Bally Sports North (@BallySportsNOR) 23 octobre 2021

Plus tôt dans la saison contre Los Angeles, il semblait que Duhaime avait marqué son premier but dans la LNH, mais il a été annulé après un examen. Heureusement, celui-ci comptait pour le rookie, qui a pu fêter dignement cette fois-ci grâce à un rebond fortuit.

Le premier, espérons-le, de nombreux pour Duhaime with the Wild !

