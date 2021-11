Brandon Figueroa –121 ¾ lb. vs. Stephen Fulton Jr. – 121 ¾ lb.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® – 22 h HE / 19 h HP sur SHOWTIME

Combat d’unification pour le titre mondial des super poids coq – 12 rounds

Brandon Figueroa –121 ¾ lb.

Stephen Fulton Jr. – 121 ¾ lb.

Arbitre : Russell Mora ; Juges : Tim Cheatham (Név.), Dave Moretti (Név.), David Sutherland (Okla.)

Combat de super poids coq – 10 tours

Ra’eese Aleem – 121 ¾ lb

Eduardo Baez – 121 ½ livres

Arbitre : Mike Ortega ; Juges : Eric Cheek (Nev.), Max DeLuca (Californie), Patricia Morse Jarman (Nev.)

Combat de poids coq – 10 tours

Gary Antonio Russell – 117 ½ lb

Alexandro Santiago – 118 livres

Arbitre : Allen Huggins ; Juges : Lisa Giampa (Nev.), Steve Morrow (Californie), Benoit Roussel (Canada)

Figueroa contre Fulton verra deux champions du monde invaincus de la division des 122 livres s’affronter pour l’unification lorsque le monarque WBC Brandon « Heartbreaker » Figueroa rencontrera le champion WBO Stephen « Cool Boy Steph » Fulton Jr. dans le cadre de l’événement principal le samedi 27 novembre sur SHOWTIME comme dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au Dolby Live au Park MGM de Las Vegas.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® débutera à 22 h HE / 19 h HP et mettra également en vedette le concurrent des super poids coq Ra’eese Aleem contre le Mexicain Eduardo Báez dans le co-événement principal de 10 rondes de la nuit. De plus, le concurrent invaincu à la hausse Gary Antonio Russell ouvre la télédiffusion contre le Mexicain Alejandro Barrios lors d’une date de 10 tours.