Brandon Figueroa et Stephen Fulton se retrouveront dans leur combat incontournable pour l’unification de leurs titres le samedi 27 novembre

LAS VEGAS – 16 septembre 2021 – Les champions du monde invaincus de la division des 122 livres sont prêts à s’affronter à la recherche d’unifier leurs titres lorsque le champion WBC Brandon « Heartbreaker » Figueroa et le champion WBO Stephen « Cool Boy Steph » Fulton Jr. s’affrontent lors du Main Event Premier Boxing Champions sur SHOWTIME le samedi 27 novembre au Park Theatre de Park MGM à Las Vegas.

Figueroa et Fulton devaient initialement se rencontrer le samedi 18 septembre, mais le concours a été reporté en raison d’un test positif de Figueroa pour COVID-19.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® débutera à 22 h HE / 19 h HP et mettra également en vedette le concurrent des super poids coq Ra’eese Aleem contre le Mexicain Eduardo Báez dans le co-événement principal de 10 rondes de la nuit. De plus, le concurrent invaincu à la hausse Gary Antonio Russell ouvre la télédiffusion contre le Mexicain Alejandro Barrios lors d’une date de 10 tours. L’événement est promu par TGB Promotions.

Les billets précédemment achetés pour la date du combat d’origine seront valables pour la nouvelle date, sans aucune action supplémentaire requise. Si un fan ne peut pas aller au combat, il peut demander le remboursement de son achat de billet jusqu’au 17 octobre 2021. Une fois le remboursement effectué, toutes les ventes sont définitives.