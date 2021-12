Brandon Ingram devient brutalement honnête à propos de la saison difficile des pélicans

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans sont entrés dans cette saison avec beaucoup de battage médiatique. Zion Williamson était censé franchir une nouvelle étape en tant que superstar, le développement de Brandon Ingram a fait beaucoup parler, et le départ de Stan Van Gundy a été perçu comme la suppression d’un nuage sombre qui planait sur la franchise.

Plutôt que de continuer à croître, cependant, les pélicans ont régressé. Williamson a été blessé toute l’année, Ingram a connu des difficultés en son absence et tout cela a culminé avec une fiche de 6-18 au cours des 24 premiers matchs.

Pour des raisons évidentes, des discussions commerciales impliquant à la fois Williamson et Ingram ont suivi.

Lors d’une récente interview avec Mark Medina de NBA.com, Ingram a parlé des tribulations qu’il a endurées jusqu’à présent cette année.

« Je me suis engagé à la Nouvelle-Orléans que j’allais rester ici pendant cinq ans et ne pas savoir ce qui allait l’accompagner », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je veux toujours être du côté des gagnants. C’est toujours frustrant de perdre, de perdre et de perdre. Mais je pense que vous trouvez la beauté à pousser fort. J’essaie de trouver un moyen avec le groupe que nous avons de nous améliorer chaque jour.

Ingram a ensuite été pressé de savoir quel genre d’attentes il avait finalement pour les Pélicans au retour de Williamson – mais il s’est abstenu d’offrir toutes sortes de prédictions.

« Je n’ai aucune attente », a poursuivi Ingram. « Tout dépend de la santé de notre esprit et de ce que nous sommes prêts à faire passer. Cela dépend de notre bonne santé physique. Mais quand il reviendra, je pense que nous pouvons être vraiment bons. Je pense que nous avons encore un peu d’apprentissage à faire, en particulier pour nos jeunes gars pour trouver des moyens de planifier du côté offensif et défensif du ballon. Mais je pense que nous pouvons faire des pas pour être une équipe gagnante.

Le retour de Williamson sera un test décisif intéressant pour ce dont ce groupe de pélicans est capable, c’est probablement pourquoi le front office travaille si dur pour le rendre moins gros. S’ils commencent à gagner, il y a évidemment beaucoup de potentiel pour l’avenir. Sinon, ce groupe devra probablement être détruit le plus tôt possible.

