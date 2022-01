Brandon Ingram inflige une deuxième défaite consécutive aux Warriors

Guerriers de l’état d’or ils ont subi leur deuxième défaite consécutive dans un enchaînement qui semblait confortable et qui s’est avéré être un véritable cauchemar. Hier, sans Stephen Curry et Draymond Green, pour se reposer, il est tombé à Pélicans de la Nouvelle-Orléans 96-101 dans un duel dans lequel Brandon Ingram a joué sans chaînes et a terminé avec 32 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Chez les Warriors, le meilleur était Andrew Wiggins avec 21 points. Mauvais dans l’ensemble au tir (42% dans les paniers et 21% dans le triple). Il est donc impossible de gagner. Willy Hernangómez n’a pas rejoué une seconde.

Share