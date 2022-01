Brandon Ingram relève le défi de battre Warriors sans Curry

Kerr l’avait prévenu la veille et n’avait pas menti : Curry avait besoin d’une pause après être entré trop mal et avoir reçu un coup à la cuisse. Une petite pause, même si c’est un match, ne fera pas de mal après la séquence de défaites individuelles qu’il traverse dans les matchs après le record qu’il a pris à Ray Allen. Bien que la stratégie ait mal tourné dans la mesure où son équipe n’a pas récupéré et a donné ce match dans l’État de Louisiane, il y en a d’autres qui ne peuvent pas se le permettre. Brandon Ingram, après avoir été absent en raison d’un autre incident physique mineur, a enregistré un terrible 8/36 lors des deux derniers matchs, soit deux défaites, pour les Pélicans. Si cela devait changer les tendances, c’était accompli. L’attaquant né à Kinston s’est occupé de tout le travail dans l’attaque de son équipe et a mené l’équipe de Willie Green à la 14e victoire de la saison, qui a profité de la défaite de la star rivale pour arracher, bien qu’indirectement, la direction de la conférence.

Le match, même s’il semblait contrôlé, n’a été résolu qu’à la dernière minute. Les lancers francs ont condamné ce 101-96 avec laquelle la soirée s’est terminée.

Ingram a capitalisé et laissé peu aux autres. Valanciunas, qui est le deuxième à bord ou parfois même le premier, avait l’air minuscule avant l’éclosion de son compagnon. Le pivot lituanien est resté dans un indescriptible 2/6 dans les tirs sur le terrain même s’il a joué 32 minutes. La rotation a de nouveau changé dans cette partie du match des Pélicans et le blessé est à nouveau Willy Hernangómez, qui est à nouveau à court de jeu en pariant l’équipe technique sur Hayes en remplacement de Valanciunas à sa place.. L’Espagnol a une moyenne de points qui n’est dépassée que par son année recrue aux Knicks, mais il manque toujours de la confiance totale de son entraîneur et parsème l’année de matchs joués et de matchs à regarder.

Les Warriors ont mieux commencé, avec de bonnes combinaisons même s’il leur manquait le chef d’orchestre. Le banc a tiré l’équipe lors des premiers remplacements, avec Lee comme exemple. Une action de course d’un autre remplaçant, le Congolais Jonathan Kuminga, dans laquelle il a constamment frappé le ballon contre la planche pour prendre le rebond et marquer un panier et le suivant, abaissant la passe haute de son coéquipier avec un compagnon, ils ont laissé l’avantage des Warriors au-dessus des dix (16-27, minute 14). Là, Ingram a assumé la responsabilité, auteur de 32 points, 11 rebonds et 6 passes décisives, qui a commencé avec un 2 + 1, a suivi avec trois paniers presque d’affilée, a ajouté quelques lancers francs et a frappé le jeu dans lequel les Pélicans ont pris l’avantage avant la pause. Les habitants ont commandé en seconde période, mais étaient sur le point d’être retrouvés lorsqu’ils l’ont ligoté. Ils ont obtenu dix points (94-84, minute 47) et entre les cinq points consécutifs de Poole et un autre panier de Kuminga, les Pélicans, qui ont commis quelques erreurs en contrôlant le ballon en raison de la pression de leurs rivaux, ont dû ramer à nouveau. . Les 7/8 de lancers francs qu’ils ont signés à la dernière minute leur ont donné cette victoire.