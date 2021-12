Brandon Ingram, une star de la NBA qui appelle à l’aide de Zion

Après avoir franchi le seuil du premier quart de la saison régulière NBA 2021/22, New Orleans Pelicans est le dernier classé de la Conférence Ouest avec un bilan de sept victoires et 19 défaites après 26 matchs disputés.

Sans Zion Williamson, la franchise louisianaise a débuté la saison sans motivation ni envie de compétition (avec une fiche de 2-14 après 16 matchs). On ne s’attend pas à ce que même avec le retour de Williamson lui-même la situation change, d’autant plus que ce serait un miracle étant donné qu’ils sont à chaque fois plus éloignés des playoffs que pour toute autre chose.

Le pire de tout n’est plus le manque de Zion, mais la Nouvelle-Orléans gaspille le meilleur niveau de Brandon Ingram depuis qu’il a commencé sa carrière NBA il y a cinq saisons (c’est sa sixième).

L’actuelle star des Pélicans a en moyenne, lors de ses quatre derniers matchs, 30,0 points, 5,5 rebonds, 5,8 passes décisives, 54,1% de field goal et 38,1% de triplés, dont une performance de 40 points lors de la dernière rencontre de la franchise. contre les Houston Rockets (où ils ont également perdu).

En attente de votre partenaire

Le retour de Zion Williamson peut certainement conduire ces pélicans de la Nouvelle-Orléans à devenir plus compétitifs. Cependant, et bien qu’il semble qu’il soit déjà dans la dernière ligne droite de sa convalescence, les dernières images montrent un état de forme terrible, quelque chose auquel le n°1 de la Draft 2019 a toujours dû faire face.

Sion au match de ce soir (h/t @s_helwick) pic.twitter.com/21lgxi5Csc – NBA Central (@TheNBACentral) 6 décembre 2021