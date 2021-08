Brandon Leake, champion d’America’s Got Talent, a un message pour les haineux avec son retour AGT “très différent”

Brandon Leake est originaire de Stockton, en Californie, et sa grande victoire à la télévision nationale ne signifiait pas s’éloigner de ses racines. Et en fait, quatre jeunes poètes de Stockton le rejoindront pour son retour d’America’s Got Talent, ce qui n’était pas possible pendant la saison 15. Ces jeunes poètes participants devraient à la fois aider Leake à livrer ce quelque chose de “très différent” et les présenter et leurs capacités devant un large public. Leake a expliqué ce qui se passait avec sa performance, y compris les poètes de la parole de Stockton: