Brandon Lee: 6 choses à savoir sur le Crow Star

Quand on se souvient de talents impressionnants pris trop tôt dans leur vie florissante, l’un des premiers noms qui me vient à l’esprit est Brandon Lee – un acteur et brillant artiste martial décédé à l’âge de 28 ans, le 31 mars 1993. Sur le plateau du film de bande dessinée à succès The Crow de 1994, sur une rock star ressuscitée pour venger les meurtres de lui-même et de sa fiancée, il a été mortellement blessé par une pointe ronde factice logée sans le savoir dans le canon d’un pistolet non autorisé pendant le tournage de la mort de son personnage scène.

Bien qu’il ait joué dans seulement six films, dont Showdown in Little Tokyo avec Dolph Lundgren, Brandon Lee a laissé un héritage sur lequel les fans aspirent encore à en savoir plus, c’est ce que nous avons fait pour préparer cet article. En l’honneur de cet acteur bien-aimé, voici six faits fascinants sur sa vie et sa carrière, à commencer par sa célèbre famille.