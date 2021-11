Brandon Moreno et Bernard Torres ont gagné avant la limite

Emilio Marquiegui

@EmilMarquiegui

Photos : Diego Marquiegui

Victoires locales claires celles produites dans le Gymnase Métropolitain de Madrid au cours de la soirée organisée par Maravillabox, à laquelle ont participé trois cents personnes qui ont rempli les lieux.

Dans les deux combats professionnels, brillante performance des deux Norvégiens Bernard Angelo Torres comme de Madrid Brandon Moreno.

Bernard Torres (15-0, 7 KO), poids plume en huit rounds, a clairement dominé le Hondurien Jayro Duran (14-13, 13 KO), qui a supporté comme il a pu le récital du promoteur local, très rapide, précis et avec un rythme entraînant. Durán a lutté, mais était confiant d’atteindre la fin du combat. Torres a essayé de frapper le corps et la tête, et au septième round, une ligne droite de Torres a jeté Durán dans les cordes, qui semblait abasourdi et l’arbitre Lázaro Carrasco a arrêté le combat devant l’incrédulité de Durán qui croyait que le pire était déjà arrivé. et que le combat atteindrait les points.

Torres-Duran

Dans l’autre combat pro, il vole à quatre tours, Brandon Moreno (6-0, 4 KO) a fait un match voyant contre le féroce roumain Razvan Baleanu (0-4), qui est sorti fort, mais a parfois été désarmé en raison de la précision de Moreno. Au quatrième tour, les mains claires sont venues au Roumain et l’un d’eux l’a renversé. Il ne semblait pas récupéré et Brandon Moreno est arrivé avec des tirs plus nets qui ont fait chanceler Baleanu et l’arbitre Pablo González a arrêté avec bon jugement.

Moreno-Baleanu

Dans les combats amateurs, les résultats suivants ont été obtenus :

–José Luis Tallon VP (unanimité) à Adrian Vitán

–Eneko Ruiz VP (unanimité) à Raúl Sandjo

–Luis Iglesias VP (unanimité) Andrés Fructuoso

–Antonio Romero VP (unanimité) à Javier Mirablana

–Jaime Lera CN Jorge Menasalbas