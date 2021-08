Brandon Routh dirigera la série animée Magic: The Gathering de Netflix

Netflix se lance dans les séries animées liées au jeu avec des émissions comme Castlevania, Dota: Dragon’s Blood et Dragon’s Dogma. La prochaine étape est une série animée basée sur le jeu de cartes à collectionner populaire Magic: The Gathering, et l’acteur Brandon Routh devrait jouer le rôle principal, selon Collider.

Les informations proviennent directement de Magic: The Gathering maker Wizards of the Coast via son événement Tuesday Magic Showcase 2021. La série racontera l’histoire du personnage de Routh, Gideon Jura, et Jace Beleren. Selon la tradition MTG, Gideon et Jace sont des Planeswalkers, qui sont de puissants utilisateurs de magie dans l’univers de Magic: The Gathering. Gideon est un acteur majeur dans le monde de Magic et a joué un grand rôle dans le roman War of the Spark : Ravinica de Greg Weismann.

LA MAGIE : LA SÉRIE GATHERING EST EN COURS. À VENIR 2022. – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 24 août 2021

Nous apprendrons “comment ils se sont rencontrés”, a déclaré Daniel Ketchum, concepteur principal de Wizard pour le développement de la franchise. “Nous pourrons les voir voyager à travers le multivers, réparer certains torts. Nous verrons également où leur relation se détériore.” Un roman prequel est également en route selon Ketchum. Alors que la série contiendra beaucoup de matériel pour les joueurs vétérans de Magic, Ketchum dit que les nouveaux arrivants ne se sentiront pas exclus.

Bien que les détails de l’intrigue soient légers, le spectacle est assez avancé en développement. Ketchum a déclaré pendant le segment que tous les scripts sont verrouillés, tous les rôles interprétés et qu’une grande partie de la voix off de la première saison est déjà enregistrée. Routh est surtout connu pour ses rôles dans Superman/Clark Kent dans Superman Returns, Todd Ingram dans Scott Pilgrim vs. The World et Ray Palmer/The Atom dans de nombreuses émissions de DC, y compris Legends of Tomorrow.

Magic: The Gathering devrait arriver sur Netflix fin 2022.