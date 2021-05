Brandon Saller d’Atreyu explique le titre de l’album “Baptize”

Chanteur Brandon Saller des métallurgistes de Californie ATREYU a parlé à Rock Sound du Royaume-Uni du titre du prochain album du groupe, “Baptiser”, qui est dû le 4 juin via Dossiers Spinefarm.

“Pour des raisons évidentes, je pense que les gens ont vu, ou verront, le titre de l’album et comprendront d’où nous venons”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mais je pense que cela s’applique plus précisément à un spectre plus large de ce dont je pense que beaucoup de gens ont besoin en ce moment. Je pense que les gens ont besoin du concept ou de l’idée déclenchée dans leur cerveau qu’un nouveau départ est quelque chose qui peut exister. Et Je pense que beaucoup de gens, surtout au cours de la dernière année, se retrouvent coincés dans une ornière négative ou une sorte d’ornière indéterminée. Et en plus d’être en quelque sorte un nouveau départ et un nouveau départ pour nous, nous espérons que cela être cette idée pour les gens aussi, parce que nous en avons tous besoin en ce moment. Tout le monde a besoin de cette secousse pour que les choses reviennent à la normale, même dans votre esprit.

“Baptiser” Des marques ATREYUle premier album de depuis le départ du chanteur Alex Varkatzas Septembre dernier. Le LP présente ATREYUla gamme actuelle de Saller se concentrant complètement sur le chant après avoir précédemment partagé le chant principal avec Varkatzas pendant la plus grande partie des deux décennies d’existence du groupe. Assis derrière le kit est Saller‘s CONTRE VENTS ET MARÉES camarade de groupe Kyle Rosa, qui avait remplacé Saller à la batterie en 2019 après Varkatzas s’est retiré de la tournée européenne du groupe tout en faisant face à de graves problèmes de dos et de hernie.

ATREYU travaillé sur “Baptiser” avec le producteur John Feldmann, qui a précédemment dirigé l’édition 2018 “Dans notre sillage” et le premier album de 2007 “Voiles de plomb, ancre de papier”.

En août 2019, ATREYU a publié une édition de luxe de “Dans notre sillage” passant par Dossiers Spinefarm. La nouvelle version comportait l’original “Dans notre sillage” album, ainsi que sept pistes supplémentaires. Le matériel bonus comprenait des faces B des sessions pour les deux “Dans notre sillage” et 2015 “Longue vie”, ainsi que des versions alternatives de la chanson titre et “C’est maintenant” de “Dans notre sillage”. L’édition de luxe comportait des illustrations entièrement repensées et un total de 19 chansons.



