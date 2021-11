Brandon Scott Jones explique le coming out d’Isaac sur les fantômes

Pas l’histoire du coming out que nous attendions.

Dans l’épisode du 18 novembre de Ghosts, intitulé « D&D », les téléspectateurs ont regardé Isaac (Brandon Scott Jones), le fantôme d’un soldat de la guerre d’Indépendance, a fait une confession choquante : c’est un meurtrier. Une scène de flash-back a révélé qu’Isaac avait accidentellement tiré sur son rival britannique, Nigel, tout en admirant l’adversaire à travers une lunette qu’il avait montée sur un fusil.

C’était naturellement une nouvelle choquante pour Nigel, mais c’était encore plus surprenant pour nous, car nous pensions qu’Isaac allait révéler ses véritables sentiments à propos du soldat britannique. La sexualité d’Isaac a été implicite tout au long de la série, le fantôme de 245 ans écrasant même apparemment Jay (Utkarsh Ambudkar) à un moment donné.

Et, dans « D&D », les autres fantômes ont suggéré qu’Isaac et Nigel se croyaient depuis un certain temps. Alors pourquoi Isaac n’a-t-il pas dit à Nigel ce qu’il ressentait vraiment dans le nouvel épisode ?

Eh bien, selon Brandon, ce n’est qu’une étape dans le plus grand voyage d’Isaac vers la découverte de soi. « Oui, Isaac sort du placard dans cet épisode, mais pas nécessairement en tant qu’homosexuel », a-t-il déclaré en exclusivité à E! News, « mais en tant que meurtrier ».

Selon Brandon, Isaac a subi « beaucoup de culpabilité et de honte » à cause de cet accident, et a peut-être blâmé sa sexualité dans le processus.