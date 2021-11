Dans un tout nouvel épisode de Ghosts, la sitcom de première année à succès découvre une activité plus animée dans la maison avec quelques fantômes sortant des boiseries – ou dans ce cas, le hangar derrière la maison hantée Sam (Rose McIver) et Jay (Utkarsh Ambudkar) partage. Dans l’épisode « D&D » diffusé jeudi à 21 h HE sur CBS, Sam découvre les esprits de trois soldats britanniques vivant dans l’un des hangars de son domaine. Bientôt, le flamboyant vétéran de la guerre d’indépendance Isaac – joué par Brandon Scott Jones – se retrouve face à face avec un soldat britannique, dont il a gardé un grand secret. Alors que les deux partagent une histoire compliquée et qu’Isaac n’avance toujours pas, Jones dit à PopCulture.com que ce n’est que le début de « l’affaire inachevée » de son personnage à travers une histoire de sortie réconfortante et intelligemment écrite.

« Je pense vraiment qu’Isaac est quelqu’un qui avait une idée de qui il voulait être. Je pense pas seulement en tant qu’homme d’État qui voulait être l’un des pères fondateurs de ce pays. Mais il a toujours été juste en marge de l’histoire et ainsi de suite. Je pense qu’il dit à un moment donné qu’il est littéralement une note de bas de page dans l’histoire », a déclaré Jones à PopCulture. « Je pense que c’est aussi lui étant la personne qu’il voulait être et sachant qu’il y avait un monde, qu’il aurait été la personne parfaite sur laquelle quelqu’un aurait écrit des livres et ça aurait été incroyable, et ça aurait pu été la plus belle vie absolue que quelqu’un aurait pu avoir. »

Estimant qu’Isaac ne confronte pas sa propre identité est un obstacle important à son évolution, Jones dit que c’est une progression pour le soldat, qui avait de grands rêves mais est décédé tragiquement de la dysenterie deux semaines après le siège de Fort Ticonderoga. « Je pense qu’il se réconcilie lentement avec [himself]. Vous ne pouvez pas continuer à fuir qui vous êtes réellement « , a-t-il déclaré. » J’espère que c’est finalement son voyage – qu’il découvre qui il est, et c’est peut-être une chance pour lui de passer à autre chose. «

(Photo : CBS)

Le personnage de Jones étant une version inspirée de l’approche de la version de la BBC envers un soldat hésitant à sortir, le natif du Maryland admet qu’il a apprécié le concept autour des chemins culturels choisis par chaque émission. « Deux choses qui m’ont en quelque sorte attiré vers la série en général et qui étaient juste l’idée d’être piégé pour en avoir d’autres, ce que je pense est quelque chose que nous avons tous ressenti. Ensuite, B, l’idée d’avoir inachevé Je pense que c’est un point de départ tellement amusant pour un personnage », a-t-il déclaré. « Surtout même lorsque ce personnage ne sait pas quelle est son affaire inachevée. Je pense que lorsque cela se produit, vous avez la possibilité de vous pencher sur toutes les qualités, mais peut-être moins agréables d’un personnage, et de trouver ce qui le rend amusant. «

Jones se souvient quand il a obtenu le rôle pour la première fois, il lui a été révélé qu’Isaac était un type de personnage « très long, très pompeux et ainsi de suite ». « J’étais comme, eh bien, parfait. J’adore jouer ces personnages de haut statut que personne d’autre ne semble penser qu’ils devraient avoir un statut élevé », a-t-il déclaré. « Pour moi, il s’agissait non seulement de jouer sur le matériel qui nous avait été fourni. Mais aussi de trouver votre propre dynamique dans le reste de la distribution. J’ai l’impression que la plupart du travail s’est produit une fois que nous étions tous ensemble . »

Alors que Fantômes explore de nombreuses histoires de personnages, une chose qui est devenue évidente est qu’Isaac ne s’est pas retrouvé face à face avec un individu de la communauté LGBTQ dans la maison de Sam et Jay. Lorsqu’on lui a demandé comment Isaac pourrait réagir en voyant un individu ou un couple gay ou lesbien être si libre, Jones admet que son personnage pourrait être dans un « mélange de crainte et de jalousie » à propos de la révélation. « C’est vraiment intéressant de ne pas être trop hors sujet ou trop approfondi, mais j’ai grandi et je n’ai fait mon coming-out qu’à la fin de mon adolescence, au début de la vingtaine et à la façon dont je viens de réaliser ce projet avec un groupe de des acteurs plus jeunes d’une génération plus jeune et la façon dont ils abordent la sexualité, la façon dont je les écoute parler d’acceptation et de choses comme ça, c’est tellement plus progressif qu’il ne l’était, surtout quand j’étais adolescent », a-t-il déclaré. « Nous n’avons même pas si loin l’un de l’autre, mais je pense qu’il y a un peu de jalousie là où je me dis, wow, c’est ce que la société aurait pu être si j’étais plus jeune ou ce que j’aurais pu être si le monde était comme ça. »

(Photo : CBS)

Admettant que c’est ce que son personnage ressentirait très certainement si une telle situation se produisait, il taquine cependant qu’il y aurait des exceptions. « Je pense qu’il voudrait aussi tremper son orteil en fonction de qui c’est », a-t-il ri. « Mais je sais que pour lui, je pense qu’à cent pour cent il a besoin qu’on lui montre que tout va bien. Ensuite, il commencera peut-être à faire ses propres mouvements. »

Ghosts est diffusé les jeudis à 21 h HE sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +. Ceux qui souhaitent voir tout ce que Paramount+ a à offrir peuvent cliquer ici pour une offre de streaming gratuite.