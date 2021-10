Brandon Staley donne une réponse épique à la démission de Jon Gruden

Mercredi, l’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles Brandon Staley a été invité à réagir à la fin de celui de Jon Gruden poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. Gruden a démissionné lundi après qu’il a été signalé qu’il avait utilisé une rhétorique ouvertement raciste, homophobe et misogyne.

« Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Jon Gruden ? » un journaliste a demandé à Staley.

Voici sa réponse, qui mérite d’être citée en entier :

Je pense que c’est ce que j’en pense : je pense que le respect et la confiance dans ce monde sont vraiment, vraiment difficiles à atteindre. Et je pense à toutes les personnes qui ont été affectées par ces e-mails, que vous soyez une personne de couleur, de sexe ou d’orientation sexuelle. Les personnes qui ont été affectées par ces e-mails, c’est à elles que je pense, parce que c’est un manteau sacré pour quelqu’un de vous appeler « coach » ou pour quelqu’un de vous appeler un leader.

Et la confiance est vraiment, vraiment difficile à atteindre dans ce monde. C’est vraiment, vraiment difficile à réaliser, et particulièrement avec les personnes appartenant aux groupes que je viens de mentionner. Les gens sont vraiment sur leurs gardes et ils sont sceptiques vis-à-vis des gens à cause de ce genre d’e-mails. Et je pense juste que la gentillesse et élever les gens, et respecter les gens que vous ne connaissez pas, je pense juste que c’est une si grande partie de notre truc ici, c’est d’écouter les gens et d’apprendre sur les gens parce que je pense que ce que vous découvrirez est que nous avons tellement plus en commun qu’autrement.

Et je pense que pour quelqu’un comme moi, il vous incombe de donner l’exemple chaque jour afin que les personnes dont on parle dans ces e-mails n’aient pas besoin de ressentir cela. Ils ne devraient pas ressentir ça. Espérons que nous pouvons tous apprendre de cela, qu’il s’agit de rassembler les gens pour moi afin que les gens puissent devenir les personnes dont ils rêvent.

Et je pense que pour moi, diriger cette équipe de football et être quelqu’un – j’espère que nous pourrons être une lumière pour ces personnes dans ces e-mails, que tout le monde n’est pas comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui vous aimeront que le contraire. Et j’espère que ce sera une chance pour tout le monde de se réunir au lieu de se séparer.