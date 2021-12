Brandt Osborn arrêté en lien avec la mort du mannequin Hilda Marcela Cabrales-Arzola

Un natif de Staten Island est devenu un fan d’Hollywood et un acteur a été arrêté en lien avec la mort mystérieuse de deux femmes, a appris The Post.

Brandt Osborn, 42 ans, a été arrêté sur le tournage de « NCIS : Los Angeles » en lien avec la mort en novembre de Christy Giles et Hilda Marcela Cabrales-Arzola.

Jan Cilliers, le mari de Giles, a déclaré au Post que le LAPD avait arrêté Osborn et deux autres hommes mercredi après-midi. Selon le bureau du shérif du comté de Los Angeles, Osborn est détenu sous caution de 100 000 $. L’autre homme, David Pearce, est détenu sous caution d’un million de dollars.

Le troisième homme, Michael Ansbach, est détenu dans une prison de Los Angeles sous caution de 100 000 $.

Selon les acteurs Alexandra Creteau et David Murrietta Jr., tous deux âgés de 35 ans, Osborn s’était vanté de faire la fête avec des femmes et de jeter plus tard leur corps.

« J’ai eu le week-end le plus fou de ma vie », a déclaré Murrietta à l’acteur.

« Il m’a raconté comment ils avaient fait la fête, deux filles sont revenues chez elles et les filles ont pris un tas de drogues. »

Christy Giles a été retrouvée morte devant l’hôpital de Californie du Sud à Culver City le 13 novembre @christygilesx/Instagram

Osborn est parti pour passer un test COVID-19 pour le tournage commercial, et quand il est revenu, son colocataire l’a informé que Giles était mort, Osborn aurait dit à Murrietta.

« Il a vérifié son pouls, a paniqué, a décidé de ne pas appeler le 911, et ils ont décidé quoi faire du corps », a déclaré Murrietta au Post.

« Ensuite, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne voulaient pas appeler le 911 et avoir des ennuis, alors ils ont décidé de conduire et de déposer son corps à l’hôpital de Culver City.

«Il m’a dit: » nous avons déposé la première fille, nous sommes revenus chez nous « , puis il a vérifié le pouls de la deuxième fille et il était très faible, alors ils ont essayé de décider quoi faire de la deuxième fille.

Deux heures après la découverte de Giles (à gauche), Hilda Marcela Cabrales-Arzola (à droite) a été retrouvée inconsciente devant l’hôpital Kaiser Permanente West Los AngelesJan Cilliers

« Je l’ai fait monter dans la voiture et j’ai décidé de la déposer dans un deuxième hôpital pour qu’ils ne se fassent pas attraper. »

La mannequin et actrice en herbe Giles, 24 ans, a été retrouvée morte sur un trottoir à l’extérieur de l’hôpital Southern California à Culver City le 13 novembre et l’architecte Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 ans, a été retrouvée inconsciente devant l’hôpital Kaiser Permanente West Los Angeles deux heures plus tard.

Cabrales-Arzola est décédée après plus de deux semaines dans le coma, lorsque sa famille a coupé son assistance respiratoire la veille de son 27e anniversaire.

Cilliers a déclaré au Post qu’Osborn et Pearce se trouvaient dans le véhicule de Pearce lorsqu’ils ont déposé les corps de sa femme et de son amie dans les deux hôpitaux. Il a déclaré que sa femme et Cabrales-Arzola avaient rencontré les hommes lors d’une fête dans un entrepôt à East Los Angeles et que le groupe était retourné à l’appartement de Pearce.

Hilda Marcela Cabrales-Arzola est décédée plus tard après plus de deux semaines dans le coma.Gofundme

Cilliers a déclaré au Post qu’Ansbach était une connaissance de Pearce.

« Nous aimerions que toute personne ayant plus d’informations à leur sujet se présente au LAPD dès que possible », a déclaré Cilliers.

Les flics de LA ont attrapé Osborn sur le tournage de « NCIS: Los Angeles » près du coin de Hollywood Boulevard et Vine Street à Hollywood vers midi mercredi.

La page IMDB d’Osborn montre trois crédits d’acteur, dont une apparition dans un épisode de 2014 de « Nurse Jackie », qui met en vedette Edie Falco.

Une page LinkedIn le montre barman à l’hôtel Americano pendant 15 ans. Il affirme avoir « créé mon propre cocktail appelé le ‘Sunblazer' ».

Osborne a été arrêté sur le tournage de « NCIS : Los Angeles », selon le mari de Christy Giles, Jan Cilliers.IMDB

Sa page Facebook le montre également à divers événements de LA. Sur une photo, il est vu aux côtés de Paris Hilton. Dans un autre, il pose sur une colline surplombant Los Angeles.

« Les mauvaises décisions font de belles histoires », lit-on sur sa chemise.

Osborn a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par The Post.

« Je n’ai pas de commentaire, d’accord ? Au revoir », a-t-il dit.

Les flics ont fouillé l’appartement d’Osborn le jour où les femmes ont été larguées, selon Murrietta.

« Il a dit qu’environ 45 minutes après que la deuxième fille ait été déposée à l’hôpital, les flics se sont présentés à l’appartement », a déclaré Murrietta.

«Ils ont fouillé tout l’endroit, n’ont rien trouvé, alors ils les ont détachés et les ont laissés partir, je suppose.

« Sa plus grande préoccupation après tout cela était que les filles avaient fait pipi dans le lit pendant la nuit. »

Il a été découvert que Cabrales-Arzola avait de l’héroïne dans son système – mais les familles et les amis des deux femmes ont allégué que le couple avait été drogué et agressé après une soirée.