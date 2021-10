BrandWagon Conclave 2021 LIVE : « Créer une ligue numérique »

Le troisième jour abordera des sujets allant du jeu de la personnalisation dans le marketing, aux raisons pour lesquelles le marketing vidéo est là pour rester et l’avenir de la télévision connectée.

BrandWagon Conclave 2021 Jour-3 EN DIRECT : La deuxième édition du BrandWagon Conclave 2021, un événement virtuel de trois jours du 27 au 29 octobre 2021 a été conçu pour réunir les acteurs de l’industrie du marketing pour discuter sur le thème « Marcher avec le client » et comment l’industrie peut évoluer avec le consommateur indien par excellence.

Lors de la deuxième journée du BrandWagon Conclave qui s’est terminé jeudi, les parties prenantes de l’industrie ont discuté du sujet « ScreenPlay – L’ère des écrans » où des sujets allant de la croissance de l’OTT à la résolution du casse-tête des revenus publicitaires et à la cartographie de l’expérience utilisateur sur le numérique ont été abordés. « Le verrouillage a débloqué beaucoup de valeur pour l’industrie OTT. Alors que le modèle financé par la publicité se développe rapidement, la volonté de payer connaîtra un point d’inflexion dans les prochaines années », a déclaré Gourav Rakshit, COO, Viacom18 Digital Ventures.

De plus, les dirigeants ont également expliqué à quel point les consommateurs sont aujourd’hui plus soucieux de la valeur que jamais. « Alors que l’AVoD est un flux qui a été exploré, le support numérique a une plus grande opportunité en SVoD. Le public est devenu beaucoup plus conscient de la qualité du contenu et c’est là que réside l’opportunité. Pour nous également, la SVoD est un élément clé », a déclaré Megha Tata, MD, Asie du Sud, Discovery Communications India.

Le troisième jour verra des conférenciers faire la lumière sur « Créer une ligue numérique » et des sujets allant du jeu de la personnalisation dans le marketing aux raisons pour lesquelles le marketing vidéo est là pour rester et l’avenir des téléviseurs connectés sera discuté. Il verra des noms tels que Saumil Mehta, directeur et chef de pays, Inde et Asie du Sud-Est, The Kraft Heinz Company; Vivek Srivatsa, responsable marketing, Inde et marchés internationaux, voitures particulières et véhicules électriques, Tata Motors ; Prabhvir Sahmey, directeur principal, Samsung Ads, Inde et Asie du Sud-Est, entre autres.

L’événement commence à 10h00

