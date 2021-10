BrandWagon Conclave 2021 LIVE : marcher avec le client

L’ensemble du marché mondial de l’automatisation du marketing était évalué à 15,6 milliards de dollars en 2019. Ce chiffre devrait atteindre 25,1 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.

Mises à jour en direct du BrandWagon Conclave 2021: Au fil des ans, la technologie a joué un rôle très important dans la création et l’exécution de stratégies de marketing. Par exemple, l’augmentation du nombre de solutions Martech au cours de la dernière décennie, de seulement 150 en 2022 à 8 000 en 2020, selon les dernières données de Statista. L’industrie était évaluée à 121,5 milliards de dollars en 2019.

Un autre côté de la médaille est Ad-tech. Des rapports suggèrent que les États-Unis, qui ont rapidement adopté la nouvelle tendance, ont déjà dépensé près de 340 millions de dollars pour l’utilisation de la technologie intelligente dans le marketing. On pense que le montant doublera au cours des cinq prochaines années. La part du lion de ces investissements est dédiée à l’intelligence artificielle, suivie de la réalité augmentée et virtuelle. Les assistants vocaux et l’Internet des objets sont également pris en compte lors de la planification des budgets marketing, mais ne sont pas aussi cruciaux que l’IA.

Fait intéressant, un quart des spécialistes du marketing américains sont prêts à automatiser entièrement leurs campagnes à l’aide de l’intelligence artificielle. De plus, alors que les spécialistes du marketing entreprennent le voyage vers l’intégration de la technologie dans les campagnes marketing, l’optimisation des enchères, l’atténuation de la fraude et la sélection des stocks, entre autres, c’est ici qu’ils cherchent maintenant à engager l’IA.

L’ensemble du marché mondial de l’automatisation du marketing était évalué à 15,6 milliards de dollars en 2019. Ce chiffre devrait atteindre 25,1 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. Une grande partie de la croissance est due à la popularité croissante du marketing numérique omnicanal. En fait, les solutions technologiques devraient également bien s’intégrer à d’autres logiciels de marketing et de vente, par exemple, le CRM, afin d’accélérer les processus communs. Dans le même temps, les dépenses publicitaires mondiales s’élevaient à 586,5 milliards de dollars en 2020, selon les dernières conclusions de Statista. Le rapport suggère en outre qu’au niveau mondial, il devrait atteindre 691 milliards de dollars d’ici 2023.

L’événement de trois jours du 27 au 29 octobre verra des noms tels que Sadashiv Nayak, PDG de Future Retail ; Hemant Malik, directeur général de division, division des aliments, ITC ; Gourav Rakshit, directeur de l’exploitation, Viacom18 Digital ; Dilip RS, Country Manager, Alexa Skills and Voice Services, Amazon India ; Saumil Mehta, directeur et chef de pays, Inde et Asie du Sud-Est, The Kraft Heinz Company ; Vivek Srivatsa, responsable marketing, Inde et marchés internationaux, voitures particulières et véhicules électriques, Tata Motors ; entre autres.

L’événement commence à 10h00