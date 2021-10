BrandWagon Conclave 2021 LIVE : « ScreenPlay – L’ère des écrans »

Le premier jour du BrandWagon Conclave 2021, qui s’est terminé mercredi, a vu les intervenants discuter du « Paysage en mutation ».

BrandWagon Conclave 2021 Jour 2 EN DIRECT : La deuxième édition du BrandWagon Conclave 2021, un événement virtuel de trois jours entre le 27 et le 29 octobre 2021 a été conçu pour rassembler les parties prenantes de l’industrie du marketing pour discuter de sujets allant de l’évolution des besoins des clients du nouvel âge à la protection de la vie privée des consommateurs. dans le monde axé sur les données et soulignant le rôle de l’analyse pour permettre aux entreprises d’être proactives, entre autres sujets clés.

Le premier jour du BrandWagon Conclave 2021, qui s’est terminé mercredi, a vu les intervenants discuter du « Paysage en mutation ». Le premier jour, des noms tels que Sadashiv Nayak, PDG de Future Retail ; Chandan Mendiratta, responsable marketing de la marque, Zomato ; Hemant Malik, directeur général de division, Division des aliments, ITC ; Ameya Velankar, responsable marketing, Inde et SA, Uber ; Sriram Padmanabhan, vice-président, marketing, Nissan, entre autres, était présent.

« Alors que les données et la technologie deviennent facilement accessibles à un public plus large, le cybervol et le phishing vont augmenter. En tant qu’organisations, nous avons une responsabilité sérieuse quant à la manière dont nous utilisons les données, au type d’accords et de partenariats que nous avons en termes de partage de données avec des tiers et de protection de l’anonymat », Ameya Velankar, responsable marketing, Inde et SA, Uber, élaboré.

Le deuxième jour, BrandWagon Conclave en verra plus sur ‘ScreenPlay – The Age of Screens’ où des sujets allant de la croissance de l’OTT à la résolution du casse-tête des revenus publicitaires et à la cartographie de l’expérience utilisateur seront abordés. Il verra des noms tels que Gourav Rakshit, COO, Viacom18 Digital ; Dilip RS, responsable pays, Alexa Skills and Voice Services, Amazon India ; Megha Tata, MD, Asie du Sud, Discovery Communications India, entre autres.

