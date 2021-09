Brann Dailor de Mastodon explique les illustrations de l’album “Hushed And Grim”

métalleux progressifs d’Atlanta MASTODONTE ont révélé que la pochette de leur nouvel album, “Silencieux et sinistre”, a été en partie inspiré par leur défunt manager, Jean Jean. John, qui a également géré GOJIRA, est décédé en septembre 2018 d’un cancer du pancréas.

Les “Silencieux et sinistre” l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour “Crack The Skye”, “Montagne de sang”, “Léviathan” et plus.

MASTODONTE le batteur Brann Dailor déclaré à propos de la “Silencieux et sinistre” couverture : « Essentiellement, pour être bref, [the tree] est une mythologie de l’au-delà selon laquelle, lorsque vous décédez, votre esprit entre dans le cœur d’un arbre et expérimente ensuite tous les piliers de votre vie au fil des saisons que l’arbre connaît. C’est ainsi que vous pouvez dire au revoir au monde naturel et passer à la dimension suivante. Vous pouvez voir un homme vert au centre de l’arbre – le cœur de l’arbre – et c’est notre bon ami et directeur Jean Jean, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. [Nick] a beaucoup à voir avec l’inspiration de l’album, « Silencieux et sinistre ».”

“Silencieux et sinistre” sortira le 29 octobre via Reprise. L’officiel Lorenzo Diego Carrera-réalisé le clip du premier single du disque, « Pousser les marées », peut être vu ci-dessous.

La suite de 2017 “Empereur du Sable”, “Silencieux et sinistre” a été enregistré à Détroit de l’Ouest, qui se trouve à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

Dailor Raconté Jackie entièrement en métall’émission de radio syndiquée de que lui et ses compagnons de groupe ont écrit plus de deux albums de matériel dans les mois qui ont précédé les sessions d’enregistrement du nouveau LP.

MASTODONTEla dernière collection de raretés intitulée « Raretés moyennes », est sorti en septembre 2020. La compilation comprenait une nouvelle chanson intitulée “Les torches tombées” ainsi qu’une multitude de reprises classiques, de contributions à la bande-son, d’instruments, de faces B et d’enregistrements en direct sur un package complet pour la toute première fois.

“Empereur du Sable” a fait ses débuts au n ° 7 du Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, “La malédiction du sultan”, a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».

L’année dernière, MASTODONTE a écrit et enregistré une nouvelle chanson intitulée “Rufus vit” à inclure dans la dernière “Bill & Ted affrontent la musique” film.



