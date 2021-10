Brann Dailor de Mastodon : Joey Jordison était « l’un des piliers de la batterie métal »

Dans une nouvelle interview avec Knotfest.com, MASTODONTE‘s Brann Dailor a encore une fois rendu hommage à son ami de longue date Joey Jordison, disant la fin NŒUD COULANT le batteur était « l’un des piliers de la batterie métal. Il le sera toujours, vous savez », a-t-il ajouté. « Il est là-haut avec Vinnie [Paul Abbott, PANTERA] et [Dave] Lombarde [SLAYER] et tous ces gars. C’est énorme, sa contribution. Je veux dire, il y a tout un genre de musique qui est né autour de ce que NŒUD COULANT mettre en avant. Et il est le battement de cœur de tout cela – il était la force motrice. Les tambours sont vraiment bruyants NŒUD COULANT enregistre pour une raison. »

Dailor a poursuivi en disant que JordisonLe récent décès de ‘s lui a donné l’impulsion de « donner ce petit plus » lorsqu’il se produit en direct à sa mémoire.

« Je parie qu’il veut être là et il ne peut pas, et donc je suis comme… je ne sais pas… Il y a ce sentiment que j’ai quand je joue que je veux faire mieux et jouer mieux pour lui en quelque sorte », a-t-il expliqué. « Je ne sais pas. C’est un peu bizarre. Mais oui, c’est ce que je ressens à ce sujet. Parce que je le pense vraiment. Je me sens vraiment mal que les choses se soient terminées comme elles l’ont fait. n’importe qui pourrait le faire. »

Dailor discuté précédemment Jordisonest décédé il y a deux mois lors d’une apparition sur « Le spectacle de Jasta », hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta. Après Jasta noté que Joey « a vécu plus en 46 ans que beaucoup de gens en cent », Brann a déclaré: « C’était grandiose. C’est sûr. Tout ce qu’il a fait était grand, et sa personnalité était énorme, même s’il n’était qu’un petit gars. Le gamin était hilarant, et c’était toujours si amusant de traîner avec lui, juste ‘ parce qu’il n’était qu’une petite boule d’énergie folle et son esprit était constamment en train de tourner – des idées, des idées. [He was] un mec drôle. Je me suis entendu avec lui dès le départ.

« Je pense que la première fois que je l’ai rencontré, c’était en tournée avec vous les gars [HATEBREED] et notre première fois à faire n’importe quel type d’arène au Royaume-Uni avec vous les gars et TUEUR et NŒUD COULANT« , a-t-il poursuivi. « Et nous sommes arrivés la veille pour le jour de la production, et je l’ai vu vérifier notre soundcheck ou autre chose. Et je suis allé lui parler quand nous avons eu fini. Nous étions des amis assez proches depuis lors – juste pendant cette tournée. Je suis monté plusieurs fois dans leur bus de tournée et je n’ai passé que quelques nuits. C’était assez sauvage. Mais c’était vraiment amusant.

« Joey et moi, je ne pense pas que nous ayons jamais parlé de batterie ou de batterie ou d’autres batteurs. Peut-être très occasionnellement. Il me ressemblait beaucoup à cet égard où il aimait jouer de la batterie, aimait faire ce truc et aimait être en tournée et être dans un groupe et tout faire mais parler rarement de matériel.

« C’était un mec totalement adorable – incroyable avec les fans », Dailor ajoutée. « Il serait là pour toujours leur parler et leur dire à quel point il était reconnaissant. Il n’a jamais eu l’air de s’ennuyer ou de se désintéresser de ce que ce gamin de 13 ans lui dit de jouer de la batterie. Cela fait presque vous oubliez à quel point il était un joueur phénoménal. Et puis vous vous asseyez et le regardez et vous vous dites: « Jésus-Christ! Les trucs que ce gars fait sont tout simplement insensés. » Quel joueur monstre il était. Et si influent – pas seulement en restant dans sa propre voie, mais son influence se fait sentir dans de nombreux genres différents, je pense, des gens imitant en quelque sorte les différentes choses qu’il ferait. «

JordisonLa famille de s a confirmé qu’il est décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC. Il a également collaboré avec d’anciens FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq dans SINSAENUM.

Photo gracieuseté de MASTODONTE



