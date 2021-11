Brann Dailor de Mastodon : Lars Ulrich était « l’une de mes principales influences »

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », MASTODONTE le batteur Brann Dailor a été interrogé sur la première fois qu’il a entendu METALLIQUEde la musique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que mon point d’entrée vers METALLIQUE était ‘Chevaucher l’éclair’. C’est là que j’ai commencé avec eux, et je pense que c’était mon cousin Excité qui m’a montré mon premier METALLIQUE bande, qui était ‘Chevaucher l’éclair’. Il vient de me le donner. Et alors merci, cousine Excité, pour m’avoir montré le chemin. Et, mec, la chanson titre, ‘Chevaucher l’éclair’, c’est celui-là pour moi. j’étais déjà dans [JUDAS PRIEST] et [IRON] JEUNE FILLE, et il m’a dit : « C’est la prochaine étape ». Alors j’étais genre ‘D’accord. Frais.' »

Appel METALLIQUE‘s Lars Ulrich « l’une de mes principales influences en grandissant », Brann a poursuivi en discutant de l’impact de l’album éponyme à méga-vente du groupe, mieux connu sous le nom de « Black Album », qui a célébré son 30e anniversaire cette année. Il a déclaré: « Cet album les a solidifiés. Chaque fois qu’ils veulent aller jouer dans n’importe quel stade du monde, ils peuvent le faire, et c’est grâce au » Black Album « . Alors bravo à eux. »

Dailor précédemment distingué Ulrich comme l’une de ses inspirations musicales lors d’une conversation en 2017 avec le podcast « Let There Be Talk ». Il a dit à l’époque : « Lars était l’un de mes gars, j’aime Lars et j’aime son jeu. je ne sais pas pourquoi [he is constantly being criticized for him playing ability]. Cela me dérange vraiment. Si quelqu’un dit de la merde à son sujet, je l’ai défendu au collège et je le défendrai maintenant.

« Une fois, je me suis battu au collège pour lui. Nous sommes allés voir METALLIQUE [on the ‘…And Justice For All’ tour]. QUEENSRŸCHE ouvrait, et leur batteur était Scott Rockenfield – [a] grand batteur. Le lendemain, un gamin a parlé de gueule de bois Lars: ‘Scott Rockenfieldc’est bien mieux. Lars c’est nul.’ J’étais genre ‘Va te faire foutre !’ Nous sommes entrés dedans, nous nous sommes un peu disputés. j’ai dit Lars à propos de ça. Il était fier de moi. [Laughs] »

Dailor n’est pas le seul membre de MASTODONTE qui a publiquement loué METALLIQUE. De retour en 2015, MASTODONTE bassiste/chanteur Troy Sanders Raconté ARTISTEdirect: « METALLIQUE est une raison énorme pour laquelle j’ai choisi la basse et pourquoi je suis là où j’en suis aujourd’hui. [We later supported] eux devant cent mille personnes au stade de Wembley. C’était magnifique. Si vous flashez et dites à 13 ans Troie cette information, ma tête aurait explosé. »

MASTODONTEle nouvel album de, « Silencieux et sinistre », a été publié le 29 octobre. Le suivi de 2017 « Empereur du Sable » a été enregistré à Détroit ouest, qui est situé à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.



